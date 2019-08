TASR

Dnes o 11:11 čítanie na minútu 0 zdieľaní Európska liga: Šporar si v play off želal Ajax, Greif chce Stochov dres

Hráči slovenského majstra sa napriek veľkej kvalite gréckeho klubu chcú pobiť o postup a viacerí sa zhodli na tom, že nemajú čo stratiť.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 14. augusta (TASR) - Futbalistov Slovana Bratislava čaká v play off majstrovskej vetvy Európskej ligy UEFA 2019/2020 súper zvučného mena. PAOK Solún vypadol v 3. predkole Ligy majstrov s Ajaxom Amsterdam a o účasť v skupinovej fáze EL sa pobije práve s "belasými".

Slovanisti sa meno svojho ďalšieho súpera v pohárovej Európe dozvedeli hneď po víťaznej odvete v 3. predkole EL v Dubline s Dundalkom (3:1). Zápas v Amsterdame totiž začal o pol hodinu skôr, ako duel na štadióne Tallaght.

„Ja som chcel Ajax. Ale videl som, že PAOK s ním hral doma veľmi dobre a bol lepší. Pozeral som celý zápas. Aj v odvete to bolo tesné, PAOK-u chýbal jeden gól k postupu. Je to silný súper, ale čaká nás play off a tam už je každý silný," uviedol útočník Slovana Andraž Šporar.

Slovinský zakončovateľ sľubuje, že sa "belasí" pobijú o postup. Favoritom dvojzápasu sú Gréci, no podľa Šporara má Slovan chuť napraviť zaváhanie z Ligy majstrov, z ktorej sa porúčal už po 1. predkole, keď ho vyradila čiernohorská Sutjeska Nikšič.

„Bude to ťažké, ale my sa chceme pobiť o postup. Chceme ukázať, že na Tehelné pole si nemôžu súperi chodiť pre víťazstvá. Máme ešte ligu, musíme sa potom stopercentne pripraviť. Je to pre nás veľká šanca. Po vypadnutí so Sutjeskou sme na tom neboli dobre, ale vzchopili sme sa. Je to pre nás veľká šanca a my sa jej chceme chopiť čo najpevnejšie. Sme dva zápasy od veľkého úspechu."

Šporar silu Solúnčanov pozná, no osobnú skúsenosť s gréckym futbalom nemá. „Nehral som nikdy proti Grékom. Ani na klubovej úrovni, ani v reprezentácii. Teraz mám veľkú šancu dať im gól," usmial sa. O tom, že Slovan môže v tomto dvojzápase prekvapiť, naznačil aj srbský legionár Alexandar Čavrič: „Je to veľký klub. Nemáme čo stratiť. Musíme sa len stopercentne koncentrovať na zápas."

Chorvátsky stredopoliar v drese Slovana Marin Ljubičič však svojich balkánskych spoluhráčov upozornil, že pred prvým duelom play off je ešte na programe zápas vo Fortuna lige. „Najskôr máme Sereď, až potom môžeme myslieť na PAOK. Aj pred dvojzápasom so Sutjeskou Nikšič sme si hovorili, že príde Apoel a vidíte, ako to dopadlo. Bola to škola, poučili sme sa z toho."

Zápas Slovana s PAOK-om Solún bude mať špeciálny náboj, v gréckom mužstve totiž pôsobí od tejto sezóny slovenský reprezentant Miroslav Stoch. „Dúfam, že sa mi s ním podarí vymeniť dres. Je to motivácia sama o sebe, ideme si to v prvom rade užiť, nemáme čo stratiť. Verím, že Miňo sa nebude pokúšať o svoje povestné jedovky," dodal s úsmevom brankár Dominik Greif.