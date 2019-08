TASR

Dnes o 08:27 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Liga majstrov: Pohroma pre známych, vypadol Celtic, Porto aj Dynamo Kyjev

Grécky tím Paok Solún sa presunie do play off Európskej ligy, kde narazí na ŠK Slovan Bratislava.

Brankár Celticu Scott Brain (uprostred) v súboji s Ciprianom Deacom z Klužu (vľavo) v zápase 3. predkola Ligy majstrov CFR Kluž - Celtic Glasgow, v Kluži 7. augusta 2019. — Foto: TASR/AP

Bratislava 13. augusta (TASR) - Futbalisti Ajaxu Amsterdam postúpili do play off Ligy majstrov. V utorňajšej domácej odvete 3. predkola zdolali PAOK Solún 3:2 po tom, ako sa v prvom zápase zrodila remíza 2:2. Grécky tím, na ktorého lavičke presedel celý duel slovenský krídelník Miroslav Stoch, sa presunie do play off Európskej ligy, kde narazí na ŠK Slovan Bratislava.

Hostia sa dostali do vedenia zásluhou Diega Biseswara, ale holandský semifinalista predchádzajúcej sezóny LM otočil stav dvoma gólmi Dušana Tadiča z jedenástok a jedným zásahom Nicolasa Tagliafica. PAOK v nadstavenom čase už len skorigoval, keď sa druhýkrát presadil Biseswar, na Ajax nestačil v rovnakej fáze ani v ročníkoch 2010/2011 a 2016/2017.

Premiéra v play off pre Linz

V play off sa pri premiére v LM predstaví tiež LASK Linz, rakúsky účastník uspel doma nad FC Bazilej 3:1 a potvrdil víťazstvo 2:1 zo súperovho ihriska. Cyperský APOEL Nikózia zvíťazil na pôde azerbajdžanského Karabachu Agdam 2:0 a zvrátil domácu prehru 1:2 z úvodného stretnutia. Olympiakos Pireus vyradil Basaksehir Istanbul po výsledkoch 1:0 vonku a 2:0 doma.

Ďalej sa prebojoval aj Rosenborg Trondheim, keď v odvete na vlastnom štadióne zopakoval úspech 3:1 z ihriska NK Maribor. Hráči FC Bruggy si priviezli náskok 1:0 a na trávniku Dynama Kyjev postúpili vďaka remíze 3:3.

Vypadol aj Škvarka

Ferencváros Budapešť si priniesol remízu 1:1, ale doma podľahol Dinamu Záhreb vysoko 0:4. S najprestížnejšou európskou klubovou súťažou sa rozlúčil aj slovenský stredopoliar Michal Škvarka, ktorý hral v drese maďarského mužstva do 71. minúty.

Celtic Glagow po úvodnej remíze 1:1 prehral na vlastnom štadióne s rumunským CFR Kluž 3:4. Na domácej pôde neuspel ani FC Porto, keď prehral s FK Krasnodar 2:3 a premrhal náskok 1:0 z prvého zápasu. Crvena zvezda Belehrad vyradila FC Kodaň v jedenástkovom rozstrele po dvoch nerozhodných výsledkoch 1:1.