Dnes o 08:20 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Európska liga: Slovan zvíťazil v Dundalku a postupuje, čaká ho PAOK Solún

Ďalším súperom bude grécky PAOK Solún.

Ilustračný obrázok — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Dublin 13. augusta (TASR) - Futbalisti Slovana Bratislava zvíťazili v utorkovom odvetnom zápase 3. predkola Európskej ligy UEFA 2019/2020 v Dubline nad FC Dundalk 3:1. Po víťazstve 1:0 v prvom zápase na Tehelnom poli si "belasí" vybojovali postup do majstrovskej vetvy play off EL, v ktorej sa stretnú so zdolaným tímom z 3. predkola Ligy majstrov, gréckym tímom PAOK Solún.

Na štadióne Tallaght rozhodli zverenci Jána Kozáka ml. o postupe už v prvom polčase. Najskôr v 12. minúte otvoril skóre po zakončení hlavou Rafael Ratao, o 21 minút neskôr pridal druhý zásah Aleksandar Čavrič. Po prestávke domáci znížili stav vďaka gólu Michaela Duffyho a v nadstavenom čase uzavrel skóre duelu Erik Daniel.

Prvý zápas play off proti PAOK odohrá Slovan na domácej pôde vo štvrtok 22. augusta o 21.00 h.

Odvetný zápas 3. predkola EL UEFA 2019/2020: FC Dundalk - ŠK Slovan Bratislava 1:3 (0:2) Góly: 71. Duffy - 12. Ratao, 33. Čavrič, 90.+3 Daniel. Rozhodovali: Schörgenhofer - Gutschi, Schreiner (všetci Rak.), ŽK: McEleney, Shields - Ljubičič Dundalk: Rogers - Gannon, Boyle, Cleary (46. Hoare), Massey - Mountney, Shields, Murray (46. McEleney), McGrath (79. Kelly) - Hobban, Duffy Slovan: Greif - Medveděv (65. Apau), Abena, Božikov, De Marco - Ljubičič, De Kamps - Čavrič (61. Daniel), Holman, Ratao (86. Suchockij) - Šporar /prvý zápas 0:1, Slovan postúpil do play off/

Domáci začali bez rešpektu, hneď po úvodnom výkope zatlačili Slovan a po strele Murraya musel Greif vytiahnuť prvý ťažký zákrok. "Belasí" odpovedali akciou v 5. minúte, keď sa po chybe domácej obrany a zaváhaní brankára Rogersa dostal k lopte Holman, no jeho strelu mieriacu do bránky zastavil Massey. O 7 minút neskôr sa dostal po pravej strane do brejku Šporar, nacentroval loptu do šestnástky priamo na Rataa a krídelník Slovana hlavou namieril presne - 0:1.

Zverenci Jána Kozáka ml. boli blízko ku gólu aj v 17. minúte, keď Holman len tesne minul bránku po ďalšom rýchlom protiútoku. Slovan čakal na svoje príležitosti, Dundalk musel streliť gól, čo slovenskému majstrovi hralo do karát a mohol útočiť do otvorenej obrany.

Po polčase už 2:0

Greif však predtým musel zasiahnuť po delovke Shieldsa a neskôr tesne minul bránku Murray. V 33. minúte poslal Božikov loptu na hrot útoku, Čavrič bol pri nej prvý a rutinérsky preloboval vybiehajúceho Rogersa - 0:2. Domáci chceli do konca polčasu znížiť, po priamom kope Murraya opäť zasiahol Greif a Slovan si sľubný náskok udržal.

Po prestávke vybehli na trávnik dvaja noví hráči v drese domácich, Dundalk však v tej chvíli musel streliť na postup štyri góly a to rozbehnutý Slovan nemienil dopustiť. V Dubline sa však rozpršalo a čoraz ťažší terén sedel viac hráčom írskeho majstra.

Greif chytil pokutový kop

Ten chcel tomu slovenskému streliť aspoň jeden gól a vďaka húževnatému výkonu sa mu to podarilo v 71. minúte. Spoza šestnástky napriahol Duffy a pomocou ľahkého teču prekonal Greifa. Už v ďalšej akcii domácich zahral v šestnástke rukou Apau a domáci mali možnosť vyrovnať z pokutového kopu.

Hoban však Greifa neprekonal, brankár Slovana jeho strelu vyrazil nohami. Záver stretnutia poznačili tvrdšie osobné súboje, no Bratislavčania si už víťazstvo nenechali ujsť a v nadstavenom čase ho ešte poistil Daniel.

Hlasy po zápase:

Ján Kozák ml., tréner Slovana: „Bol to ťažký zápas, bolel nás. Hrali proti sebe dobré mužstvá, domáci išli na 200 percent. Kľúčový moment bol keď Greif chytil pokutový kop, lebo inak sme sa mohli dostať do problémov. V druhom polčase bol súper lepší, treba oceniť jeho kvality. Ale hlavné je, že sme vybojovali postup. Čaká nás PAOK, bude to skvelý zápas a neviem, koľko hráčov už takýto veľký duel niekedy hralo. Ale pre toto hrajú futbal a veľmi sa na to tešíme."

Andraž Šporar, útočník Slovana: „Hrali sme dobre, aj keď sme v druhom polčase poľavili. Ale dokázali sme, že sme lepší ako Dundalk. Teším sa na PAOK, chceme ukázať, že na Tehelnom Poli sme silní."

Dominik Greif, brankár Slovana: „Pri pokutovom kope som riskol stred bránky, vyšlo to. Súper hral agresívne, bol to ťažký zápas. Hralo sa s ťažkými loptami, preto som ich veľakrát boxoval. Som rád, že sme to zvládli."