Klaudia Fiolová

Dnes o 13:19 čítanie na 2 minúty Česi uvažujú o zrušení stravných lístkov. Naše ministerstvo práce v tom má jasno

V susednom štáte sa diskutuje o tom, že gastrolístky nahradia peňažnou čiastkou.

Stravovacie lístky by mohli v Českej republike nahradiť peniazmi — Foto: Archív/Dobré noviny

BRATISLAVA 14. augusta - Veľa zamestnancov by uvítalo, keby namiesto gastrolístkov dostávali finančnú odmenu. Ministerka financií plánuje do Česka priniesť revolučné riešenie. Firmám totiž chce ponúknuť tzv. stravovací paušál, informuje portál iDnes.cz.

Zamestnanci by tak neprišli o výhody vo forme gastrolístkov, ale mohli by si namiesto toho pripísať peniaze priamo na účet. „Zamestnávatelia by príspevok na stravu mohli posielať zamestnancom formou peňazí, v oddelenej platbe od vlastnej výplaty. Firmy by tak mali menej administratívy a ubudli by taktiež náklady na provízie pre firmy, ktoré poskytujú stravné lístky," uviedla Alena Schillerová pre iDnes.cz.

Výhodné aj pre reštaurácie a obchody

Výhodné by to bolo aj pre majiteľov reštaurácií a obchodov, ktorí by nemuseli platiť približne 6% províziu za zámenu stravných lístkov za peniaze. V praxi by to pre zamestnancov znamenalo vyššiu čiastku na stravovanie. Ako uvádza portál na príklade, ten, kto dostáva stravovací lístok v hodnote 100 korún, by po novom dostával o 55 korún vyššiu čiastku na účet.

Zvyšných 45 korún z hodnoty stravovacieho lístka sa mu dnes strháva z výplaty. Mesačne by tak za 21 pracovných dní dostal 1155 korún priamo na účet, pričom dnes dostávajú zamestnaci stravovacie lístky fyzicky alebo na elektronickej poukážke v hodnote 2100 korún, z čoho polovicu hradí zo svojho.

Na Slovensku sa o podobnom kroku ani neuvažuje

Podľa vyjadrení Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny sa o zrušení stravovacích lístkov na Slovensku vôbec neuvažuje, keďže podobný systém funguje v približne 40 vyspelých krajinách už viac ako 50 rokov.

„Sme dlhodobo presvedčení, že na prvý pohľad rozumne znejúca alternatíva hotovosti by sa postupne „stratila“ v samotnej mzde. Inými slovami, aj keby bola nárokovateľná zo zákona ako samostatná položka, už by ovplyvňovala výšku samotnej ponúkanej mzdy a prestala by byť samostatným očakávaným benefitom, otáznou by bola aj jej priebežná valorizácia či ochrana pred exekúciou. Ak by aj zamestnanci dostali príspevok na stravovanie vo forme finančného vyjadrenia, nie časť, ale prevažná väčšina by ho zrejme použila na čokoľvek a vytratil by sa samotný prospešný obedový návyk, ktorý stravné lístky trvalo priniesli," uviedol pre Dobré noviny Michal Stuška, riaditeľ tlačového a komunikačného odboru.

Priestor na prehodnotenie zo strany rezortu práce vidí Ján Richter vo výške poplatku za sprostredkované stravovacie služby. Kritici vidia najväčší problém práve vo vysokých províziách, ktoré majú od reštaurácií dostávať predajcovia za stravné lístky. „Aké provízie si následne pýtajú predajcovia stravných lístkov od reštaurácií však Zákonník práce neupravuje, pretože ide o obchodnoprávny vzťah, do ktorého štát nezasahuje," dodal Stuška.