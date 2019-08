Dominika Pacigová

Dnes o 17:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Prieskum odhalil najkrajšie pláže sveta. Víťazku ste možno navštívili aj vy

Chorvátsko patrí už dlhé roky medzi jednu z najobľúbenejších destinácií Slovákov.

Pláž Zlatni rat — Foto: Instagram/Timotej

BRAČ 13. augusta - Chorvátske pobrežie je obľúbené najmä vďaka čistému moru, rôznym zátokám či útesom. Nájdete tu kamenisté alebo piesočnato-kamenisté pláže, ktoré sú zvyčajne obklopené hustými borovicovými lesmi.

Má jedinečný tvar

Približne pred dvoma týždňami zverejnil portál Big 7 Travel rebríček päťdesiatich najkrajších pláží. Prvenstvo si odniesla ikonická pláž Zlatni rat, ktorá sa nachádza na ostrove Brač a iba 1,5 kilometra od obce Bol.

Kamenistá pláž má jedinečný tvar rohu. Nájdete tu krištáľovo čisté more, ale aj borovicové porasty, ktoré vytvárajú príjemný tieň. Môžete tak zrelaxovať, načerpať nové sily a ešte sa aj pochváliť, že ste boli na najkrajšej pláži na svete.

Do päťdesiatky najkrajších svetových pláží sa zmestila aj ďalšia chorvátska pláž, a to Jagodna Bay. V rebríčku obsadila tridsiate druhé miesto. Ide o prekrásnu zátoku, ktorá sa nachádza na ostrove Hvar medzi letoviskami Sveta Nedjelja a Ivan Dolac. Krištáľovo čisté more, krásna pláž a husté borovicové lesy sú veľkým lákadlom pre mnohých dovolenkárov.

Druhou najkrajšou plážou na svete je Whitehaven Beach, ktorá sa nachádza v Austrálii. Získala viacero ocenení, pričom výnimočná je bielym pieskom a tyrkysovo sfarbeným morom.

Tretie miesto si odniesla pláž Fig Tree Bay. Nachádza sa na Cypre, názov je pravdepodobne odvodený od figovníka, ktorý tu zasadili prisťahovalci v priebehu 17. storočia.