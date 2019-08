Klaudia Fiolová

Prečo sa ženy spoliehajú viac na najlepšiu kamarátku ako na manžela? Prieskum priniesol prekvapivé výsledky

Podľa prieskumu potrebujú ženy svoje najlepšie kamarátky po svojom boku viac ako vlastných manželov.

Kamarátky zohrávajú v živote ženy veľmi dôležitú úlohu — Foto: Pexels

LONDÝN 17. augusta - Manželstvo je záväzok, ktorý by mal trvať do konca života. Znamená to obdobie, keď manželia spolu strávia väčšinu svojho času. Niet divu, že si pár hľadá pritom aj iné aktivity. Podľa prieskumu ženy radšej trávia svoj voľný čas so svojimi kamarátkami ako s manželom, informuje Daily Mail.

Je to aj z toho dôvodu, že ženy si medzi sebou radi zaklebetia, porozprávajú o nových módnych trendoch a pri kávičke vedia vyriešiť každý problém. Podľa prieskumu až polovička oslovených žien radšej strávi voľné chvíle s kamarátkou ako s manželom.

Väčšina z nich svoje rozhodnutie odôvodnila tým, že ich najlepšie priateľky ich viac poznajú a rozumejú im viac ako ich polovičky. Prieskumu sa zúčastnilo 1517 žien.

Najlepšia kamarátka nikdy nesúdi tú druhú a vie sa lepšie vžiť do jej kože ako vlastný manžel

Je veľa vecí, ktoré ženy zdieľajú ľahšie s kamarátkami ako s manželmi. Aj spoločné aktivity a záujmy sú vecami, ktoré ženy najviac zbližujú. Niektoré ženy, ktoré sa zúčastnili prieskumu, prezradili aj to, že pri najlepšej priateľke vedia byť viac samy sebou.

Keď príde čas na rady a odporúčania, práve tie od kamarátky majú vraj väčšiu váhu ako tie od manžela. Ženy si medzi sebou pomáhajú a vždy tu budú jedna pre druhú.