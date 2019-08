Kristián Plaštiak

Viete, prečo sme praváci a ľaváci? Vedci majú vysvetlenie a nenachádza sa v mozgu

Ľaváci tvoria iba 12% populácie.

Ilustračný obrázok — Foto: Unsplash/Jeremy Yap

BRATISLAVA 13. augusta - Ľavá alebo pravá? Deti už odmala preferujú tú či onú ruku, preto rodičia môžu poľahky predpokladať, ktorou rukou bude ich dieťa v budúcnosti písať. Prečo je to tak? Prečo je na svete viac pravákov ako ľavákov? To sú otázky, ktoré vedcom nedávajú spať, pretože na ne prakticky neexistuje známa odpoveď. Fakty priniesol portál Serious Facts.

Približne 12% sveta tvoria ľaváci. Najčastejšie sa vyskytujú v Holandsku.

Ľaváci využívajú prevažne pravú časť mozgu.

Množstvo známych osobností je ľavákov, medzi inými Leonardo da Vinci, Isaac Newton, Benjamin Franklin, Jimi Hendrix, Kevin Costner, Keanu Reeves a Eminem.

Anglické slovo left pochádza z anglosaštiny, lyft znamenalo slabý alebo zlomený.

Existuje viac mužov ľavákov ako žien.

Puberta ľavákov postihne neskôr.

Ľaváci častejšie „trpia“ poruchami ako dyslexia či koktanie Foto: Wikimedia CC

V oblasti športu im ľavá ruka poskytuje jemnú výhodu. A to hlavne v boxe, bejzbale či tenise.

V škole nie sú takí úspešní ako praváci, no na druhej strane majú väčšie sklony ku kreativite a umeniu.

Deti narodené predčasne sú percentuálne častejšie ľavákmi.

Ľaváci dokážu zvládať vykonávať viac prác naraz Foto: Wikimedia CC

Kľúč je už v maternici

Dôvod pravo- a ľavorukosti predstavuje dávny biologický problém. Až doteraz prevládal názor, že za týmto javom je odlišná génová aktivita v pravej a ľavej hemisfére mozgu. Dokonca aj ultrazvukové skeny v 80. rokoch minulého storočia ukázali, že u plodu sa objavujú preferenčné pohyby pravou či ľavou rukou už od ôsmeho týždňa tehotenstva. Od trinásteho týždňa tehotenstva plody preferujú cmúľať si buď pravý, alebo ľavý palec.

Kľúčovým poznaním je, že pohyby končatín vyvolávajú elektrické impulzy vysielané z takzvanej motorickej (čiže pohybovej) oblasti mozgovej kôry. Príslušné signály z tejto časti mozgu putujú do miechy, ktorej nervové bunky a spojenia následne vyvolajú zodpovedajúci pohyb.

Tu je však háčik. Motorická kôra nie je pripojená k mieche od úplného začiatku života. Náznaky pravo- či ľavorukosti sa však objavujú ešte pred vznikom tohto spojenia. A práve tento fakt členov tímu priviedol k názoru, že príčinu treba hľadať skôr v mieche ako v mozgu. Skupina vedcov analyzovala génovú aktivitu plodov v ôsmom až dvanástom týždni tehotenstva, pričom zistila výrazné pravo-ľavé rozdiely v ôsmom týždni a ako inak, práve v úsekoch miechy, ktoré ovládajú pohyby rúk a nôh.

Prišli na to v univerzite v nemeckom meste Bochum.