TASR

Tipsport liga: Štyria hráči podali návrh na vyhlásenie konkurzu na HC Nové Zámky

Dôvodom sú nevyplatené financie zo strany tipsportligistu.

Richard Nejezchleb z Nových Zámkov (vľavo) a Václav Čížek z Košíc v zápase 4. kola hokejovej Tipsport extraligy medzi MHC Mikron Nové Zámky a HC Košice 21. septembra 2018 v Nových Zámkoch. — Foto: TASR/Henrich Mišovič

Bratislava 13. augusta (TASR) - Štyria hokejisti Henrich Ručkay, Miroslav Zaťko, Richard Nejezchleb a Filip Dundáček podali v pondelok návrh na vyhlásenie konkurzu na ich bývalý klub HC Nové Zámky. Dôvodom sú podľa nich nevyplatené financie zo strany tipsportligistu. Uviedla to Slovenská asociácia hráčov ľadového hokeja (SIHPA), ktorá o podaní návrhu informovala aj Výkonný výbor Slovenského zväzu ľadového hokeja (SZĽH).

„Po poslednom zasadnutí VV SZĽH, na ktorom boli nároky hráčov na vyplatenie ich odmeny posúdené ako sporné, vzplanula na strane hráčov vlna nevôle. Tento problém sa rozhodli riešiť rázne a v pondelok 12. augusta podali štyria bývalí hráči návrh na vyhlásenie konkurzu na klub HC Nové Zámky," uviedla SIHPA v tlačovej správe.

Najvyššiu pohľadávku má Nejezchleb

Zo štvorice bývalých hráčov HC Nové Zámky má podľa SIHPA najvyššiu pohľadávku Nejezchleb. Zastupuje ho agent Tomáš Krejčí z Unlimited sports management, ktorý vysvetlil, ako k celej situácii došlo. „Zástupca klubu HC Nové Zámky si dohodol so mnou stretnutie ešte začiatkom júna za účelom vyriešenia situácie ohľadne nevyplatených peňazí niektorých hráčom. K stretnutiu, bohužiaľ, nedošlo. Následne koncom júna po skončení platnosti zmlúv začali chodiť vybraným hráčom pokuty," povedal Krejčí.

„Ešte som sa nestretol s tým, aby klub začal udeľovať pokuty hráčom po tom, ako sa im skončila platnosť zmlúv, teda v čase, keď už neboli hráčmi Nových Zámkov. S touto situáciou sme nesúhlasili a viacerí moji hráči dostali všetky, alebo aspoň časť svojich peňazí. Zvyšné dlhy hráčov sme prostredníctvom SIHPA nahlásili VV SZĽH, ktorý mal na svojom poslednom zasadnutí 1. augusta 2019 posúdiť, či Nové Zámky sú povinné vyrovnať svoje podlžnosti voči svojim hráčom. Nakoľko zo strany klubu HC Nové Zámky boli VV SZĽH podľa môjho názoru podané neúplné a nekorektné informácie, VV SZĽH ma pozval na jeho zasadnutie za účelom vysvetlenia prípadných nezrovnalostí. Napriek tomu, že som všetko vysvetlil a doložil, tak VV SZĽH, bohužiaľ, zaujal taký postoj, že nárok môjho klienta je sporný, odmietol rozhodnúť o tom, či je klub HC Nové Zámky povinný tento dlh voči hráčom doplatiť a odporučil mi, aby sme sa obrátili na súd. Ich odporučenie som rešpektoval a toto riešenie som využil," uviedol v tlačovej správe zaslanej TASR.

Týka sa to aj Ručkaya

K situácii sa po zasadnutí VV z 1. augusta vyjadril generálny sekretár SZĽH Miroslav Valíček. „Čo sa týka Nových Zámkov, predvolali sme si pána Krejčího, ktorý medializoval určité správy. Mal deväť hráčov, z toho šesť bolo vyplatených, zvyšní traja sú v sporovej časti. Nejedná sa u nich o celú výšku platu, ale iba o časť výšky. Deklarovali sme, že nie sme orgán na to, aby sme posudzovali právnu argumentáciu sporovej časti pohľadávok. Súhrnne bolo hráčom Nových Zámkov na mzdách vyplatených vyše 600 000 eur, z toho iba maličké percento je sporové. Z hľadiska licenčnej smernice to nebráni tomu, aby prišlo k udeleniu licencie Novým Zámkom," vysvetlil Valíček.

Situácia sa týka aj skúseného Henricha Ručkaya, ktorý bol v minulej sezóne s 19-timi gólmi druhý najlepší strelec Nových Zámkov. „Situáciu som začal riešiť prostredníctvom hráčskej asociácie SIHPA už koncom mája. Najprv som nechcel riešiť situáciu súdnou cestou, lebo je to zdĺhavé a finančne náročné riešenie. Veril som, že SZĽH v rámci licenčného konania dodrží to, čo deklaruje stále, že len tie kluby, ktoré majú vyrovnané všetky podlžnosti, dostanú licenciu na ďalšiu sezónu. Na VV SZĽH som v s spolupráci so SIHPA poslal aj dostatočné vysvetlenie k tomu, prečo mi klub neoprávnene zadržiava moje peniaze. Bohužiaľ, ani to nestačilo a po poslednom VV SZĽH, ktorý nás odkázal na súd, som pochopil, že som sa mal začať súdiť už v máji," uviedol Ručkay v tlačovej správe.

Vie o tom aj Šatan

Prezident SIHPA Oliver Pravda na túto tému hovoril minulý týždeň aj s novým prezidentom SZĽH Miroslavom Šatanom. „Pánovi Šatanovi som sa snažil vysvetliť, že títo hráči sú presvedčení o tom, že im klub neoprávnene nevyplatil peniaze a obávam sa toho, že príde k podaniu návrhu na vyhlásenie konkurzu na klub HC Nové Zámky, čo môže mať negatívny dopad na klub. Zároveň som zdôraznil, že nie je v nikoho záujme brániť ktorémukoľvek klubu hrať v Tipsport Lige, ale jednoducho po poslednom VV SZĽH títo konkrétni hráči už nemajú na výber a musia sa brániť súdnou cestou. Preto som s pánom Šatanom hovoril aj o možnosti zmeny systému prideľovania licencií, ktorý by mohol predísť tomu, že hráči nedostanú svoju peniaze a budú pravidelne hľadať pomoc na súde. Chceme hľadať systémové riešenia a problémom v prvom rade predchádzať," povedal Pravda.

Svoj pohľad na celú situáciu pridal aj český legionár Filip Dundáček. „Nerozumiem tomu, prečo prebieha v rámci SZĽH licenčné konanie a ani kompetenciám licenčného orgánu SZĽH, keď zväz sám seba postaví do situácie, že o ničom nemôže rozhodnúť. Ak to má fungovať takto, tak to rovno môže zväz automaticky všetkým klubom prideliť po ukončení sezóny licenciu. V médiách som zachytil návrh SIHPA, ktorá navrhla zákaz započítavania pokút a zrážok z našej mzdy. S týmto návrhom plne súhlasím a podporujem ho, toto by mal byť štandard, ktorý vyplýva z jednotných hráčskych zmlúv, ktoré na Slovensku chýbajú. Teraz je na ťahu zväz, pretože z môjho pohľadu je ich povinnosťou, aby zabezpečil, že všetci hráči dostanú všetky svoje peniaze do posledného centu," vyslovil sa Dundáček.

Pridá sa aj ďalší hráč?

K situácii sa vyjadril aj Miroslav Zaťko, ktorý taktiež obliekal v minulej sezóne dres HC Nové Zámky: „Pôvodne som situáciu chcel riešiť individuálne žalobou za pomoci hráčskej asociácie, avšak keď sme zistili, že sme v podobnej situácii viacerí, rozhodli sme sa spojiť sily a ísť do boja spoločne. Verím, že spravodlivosť sa ukáže a budeme úspešní."

SIHPA na základe žiadosti hráčov informovala o podaní návrhu na vyhlásenie konkurzu na klub HC Nové Zámky členov VV SZĽH a rovnako o tomto kroku plánuje informovať aj IIHF. „Navyše podľa čl. 6 Smernice pre udeľovanie súťažnej licencie platí, že licencia sa vydá konkrétnemu družstvu klubu len vtedy, ak nie je voči nemu vedené konkurzné konanie, nie je v konkurze, v likvidácii, ani nebol proti nemu zamietnutý návrh na vyhlásenie konkurzu pre nedostatok majetku, ani mu nebola povolená reštrukturalizácia," informovala SIHPA.

Agent Krejčí nepovažuje momentálny stav za konečný. „Dlh eviduje aj ďalší môj klient Mathieu Henderson vo výške niekoľko tisíc eur, takže je možné že k tomuto návrhu sa pridá aj ďalší hráč," prezradil. „Pan Krejčí nás informoval o pohľadávke Hendersona, ale okrem neho sú ešte ďalší dvaja hráči, ktorí by si v rámci konkurzu mohli taktiež uplatniť svoju pohľadávku proti Novým Zámkom. Takže uvidíme, ako sa títo ďalší hráči rozhodnú postupovať a ako sa bude táto situácia ďalej vyvíjať," dodal Pravda.