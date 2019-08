Dominika Pacigová

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Prepísala históriu. Stala sa najmladšou osobou, ktorá vystúpila na sedemtisícovku

Má iba desať rokov a už sa jej podarilo čosi neuveriteľné.

Selena s otcom — Foto: Twitter/The Karakoram Club

ISLAMABÁD 13. augusta - Selena Khawaja vystúpila na vrchol 7027 metrov vysokej hory Spantik koncom júla. Stala sa tak najmladšou osobou, ktorej sa podarilo zdolať horu, ktorá má viac ako sedem tisíc metrov, uvádza portál The Telegraph.

Lezenie si zamilovala

Pred vyše dvomi rokmi sa vybrala s otcom Yousafom na neďalekú horu Miranjani. Selena si lezenie zamilovala. „Výhľady milujem viac než čokoľvek iné,“ povedala pre The Telegraph.

Okrem toho, že jej otec pracuje ako fitnes tréner, je aj odborníkom na výživu. Dcérine výkony ho tešia. „Lezenie jej ide. Niekedy je rýchlejšia ona, inokedy zas ja. Na niektorých miestach ma poprosí, aby som spomalil, ja jej však poviem, že o rok mi bude hovoriť, aby som zrýchlil,“ uviedol.

Kráľovná hôr

Novým cieľom Seleny je vystúpiť na najvyšší vrch Zeme. Mount Everest zdolal v roku 2010 trinásťročný Jordan Romero z Kalifornie, pričom do dnešného dňa je najmladším horolezcom, ktorému sa to podarilo. Selena má tak ešte viac ako dva roky na to, aby rekord pokorila.

Ak sa jej spolu s otcom podarí získať financie, pokúsi sa zdolať Mount Everest už na budúci rok. Jej júlový výstup overila aj pakistanská horolezecká asociácia, ktorá sa s ňou kvôli tomu ešte stretne. Pakistanské média ju však už istý čas označujú ako princeznú hôr.