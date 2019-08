TASR

Hornozemplínska knižnica vyhlásila súťaž o najlepší komiks

Informuje o tom knižnica na svojom profile na sociálnej sieti.

Ilustračné foto — Foto: Facebook/Hornozemplínska Knižnica Vranov

Vranov nad Topľou 12. augusta (TASR) – Komiksiáda alebo komiksom k čítaniu je názov súťaže, ktorú vyhlásila Hornozemplínska knižnica vo Vranove nad Topľou v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom.

Súťaž o najlepšiu komiksovú prácu je určená deťom a mládeži od deväť do 18 rokov. Úlohou je vytvoriť krátky, originálny, komiksový príbeh. „Každá práca musí obsahovať meno, vek, adresu a e-mail," upozorňuje knižnica s tým, že maximálnym formátom je veľkosť papiera A3. Literárne dielka treba zaslať na adresu inštitúcie, a to najneskôr do 15. septembra.

Hodnotiteľom prác bude spisovateľ a jazykovedec Peter Karpinský, recenzent literatúry pre deti. Hlavným partnerom projektu je Fond na podporu umenia, ktorý súťaž finančne z verejných zdrojov podporil.