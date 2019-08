TASR

Slovenky si v Belgicku zvýšili sebavedomie, Fenoglio vyzdvihol obrat

Slovenky absolvovali tri vystúpenia v Leuvene v priebehu troch dní.

Na snímke zľava hráčka Nikola Radosová, kapitánka tímu Barbora Koseková, tréner Marco Fenoglio, prezident Slovenskej volejbalovej federácie (SVF) a prezident Organizačného výboru ME v Bratislave Martin Kraščenič a riaditeľ turnaja ME v Bratislave Tomáš Singer počas tlačovej konferencie SVF pred ME žien v Bratislave vo štvrtok 8. augusta 2019. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 12. augusta (TASR) - Slovenské volejbalové reprezentantky si v príprave na domáce majstrovstvá Európy, ktoré sa od 23. augusta do 1. septembra uskutočnia na Zimnom štadióne Ondreja Nepelu v Bratislave, pripísali cenné výsledky. Na palubovke zvučného Belgicka dosiahli dve víťazstvá a trénera Marca Fenoglia nesklamali ani v tretej konfrontácii, v ktorej dostali priestor hráčky z lavičky.

Belgičanky figurujú v rebríčku Európskej volejbalovej konfederácie (CEV) na siedmom mieste, so šiestymi Nemkami, ktoré budú na vrcholnom podujatí súperkami Sloveniek, sú hneď za elitnou päticou Rusko, Srbsko, Taliansko, Holandsko a Turecko. Vo svetovej Lige národov tesne nevybojovali postup na záverečný turnaj Final Six a obsadili siedmu priečku.

Nesmierne spokojný s trojzápasom

„Určite som veľmi šťastný, keď sa pozrieme na renking Belgicka. Dosiahli sme dve víťazstvá za sebou nad takýmto súperom, ktorý odohral všetky tri zápasy v najsilnejšom zložení. Najdôležitejší bol druhý duel, keďže sme prehrávali 0:2 na sety a robili sme veľa chýb. V treťom dejstve sme niečo zmenili a dohrali sme to so 60-percentnou úspešnosťou v útoku. Hrali sme veľmi dobre ako tím, som nesmierne spokojný s týmto trojzápasom. Potešil ma aj tretí súboj, nasadil som druhú šestku a dievčatá znamenite bojovali proti silnému družstvu," povedal 49-ročný taliansky kouč po pondelňajšom návrate výpravy do Bratislavy.

Zverenky Fenoglia sa na EuroVolley 2019 v bratislavskej D-skupine stretnú okrem Nemiek s Ruskami, Bieloruskami, Španielkami a Švajčiarkami: „Nanešťastie, z pohľadu umiestnenia na šampionáte výsledky s Belgickom nič neznamenajú, keďže nám to nezabezpečilo postup do ďalšej fázy. Cítime však, že sa z nás stáva tím naozaj silný tím a môžeme na ME zabojovať o niečo väčšie. Keď som videl, ako si hráčky pomáhajú, je to znak, že všetky idú za spoločným cieľom. Toto je najpodstatnejšie, ak sa chcete niekam dostať."

Pokračujú sústredením v Nitre

Slovenky absolvovali tri vystúpenia v Leuvene v priebehu troch dní. „Po prvom víťazstve 3:1 sa na druhý deň nehralo ľahko, ale museli sme si to vyskúšať, lebo aj na šampionáte budeme väčšinou hrať dva zápasy za sebou. Na druhý duel sa na nás Belgičanky viac pripravili, viedli 2:0, ale v každom stretnutí ideme do toho naplno a snažíme sa zatlačiť súpera. Vedeli sme sa zorganizovať a zmobilizovať, obrat je pre naše sebavedomie naozaj veľký úspech. Išli sme tam skromne a nakoniec nám to vyšlo, takže pred šampionátom je to pre našu psychiku dobré," povedala nahrávačka a kapitánka Barbora Koseková.

Slovenky od utorka pokračujú v príprave sústredením v Nitre, kde odohrajú záverečné dva prípravné zápasy. Proti Fínkam nastúpia v nedeľu 18. a pondelok 19. augusta v oboch prípadoch o 19.00 h.

Fínsku patrí v rebríčku CEV devätnáste miesto o tri pozície za Slovenskom: „Myslím si, že je dôležité hrať so slabšími i silnejšími súpermi, aby sme zistili, ako na tom sme, na čom ešte treba popracovať. Belgičanky sú vo svetovom i európskom rebríčku úplne niekde inde, ich hráčky pôsobia v naozaj dobrých kluboch a ligách. Možno sme tam išli s trošku menšou sebadôverou, ale je vidno, že keď pracujeme na sto percent spolu, vieme zdolať papierovo lepších súperov. S Fínkami sme už vyhrali aj prehrali, chceme sa dobre naladiť, lebo už o pár dní nato hráme na ME."

Úvodné vystúpenie hostiteľskej reprezentácie na turnaji príde na rad štyri dni po generálke, v piatok 23. augusta proti Španielkam. „Cítime, že sa to blíži, už nikam nepôjdeme, budeme v Nitre a potom už pôjdeme rovno do Bratislavy. So Španielkami to bude kľúčový duel celého šampionátu. Máme na to, aby sme na ňom niečo dosiahli," uzavrela Koseková.