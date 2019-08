TASR

Dnes o 15:02 čítanie na minútu 0 zdieľaní Staré Mesto otvorilo po rekonštrukcii Cafe Propeler

Prevádzkovateľom je momentálne spoločnosť Technické služby Starého Mesta.

Na snímke obnovený priestor budovy Propeleru na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste 4. júna 2019 — Foto: TASR/Dano Veselský

Bratislava 12. augusta (TASR) – Priestory objektu Propeler na Rázusovom nábreží v bratislavskom Starom Meste sú opäť prístupné verejnosti. Mestská časť ich otvorila po kompletnej rekonštrukcii, ktorá sa nesie v duchu 30. rokov a nadväzuje na odkaz slovenského architekta Emila Belluša. TASR o tom informoval Matej Števove, hovorca staromestskej starostky.

Návštevníci Cafe Propeler si budú môcť pri pohľade na Dunaj vychutnať kávu, nealkoholické i alkoholické nápoje, v ponuke by mali byť aj jedlá. K dispozícii budú tiež viaceré lokálne periodiká. Ku kaviarni patrí tiež exteriérové drevené sedenie, z druhej strany si môžu turisti posedieť na červených stoličkách v rámci mestského projektu "voľného sedenia" Sadni si!.

„Pri príležitosti otvorenia mestská časť pre návštevníkov pripravila možnosť previezť sa zadarmo rýchlostnou loďkou po Dunaji. Bude premávať v utorok (13. 8.) medzi 16.00 a 18.00 h," doplnil Števove.

Priestor bývalej kaviarne Propeler v minulosti chátral, bol slabo využívaný, bol v prenájme a neposkytoval Starému Mestu služby, ktoré sa očakávali. Na jar sa preto mestská časť rozhodla spojiť príbehy Prašnej bašty ako ikonickej reštaurácie a Propelera ako miesta, ktoré nesie spomienky pre Bratislavčanov.

Na konci sezóny chce mestská časť vyhodnotiť, či to prinieslo očakávaný efekt, ziskovosť však nie je podľa samosprávy podmienkou úspechu. „Ak to bude benefitom pre mestskú časť, tak to môžeme prevádzkovať cez túto spoločnosť naďalej. Ak sa ukáže, že je lepšie nájsť externého prevádzkovateľa, vypíšeme súťaž," uviedla v júni starostka Starého Mesta Zuzana Aufrichtová.

Samospráva už v minulosti dve verejné obchodné súťaže vypísala. Obe však neskôr zrušila, prvú krátko pred tým, ako sa malo otvárať 33 obálok s ponukami.