Kristián Plaštiak

V niektorých anglických mestách dostanete za neslušné slová na verejnosti pokutu. Chcú chrániť ľudí

Dorazí takýto zákaz aj do našich končín? Zrejme nie.

Ilustračná foto — Foto: Flickr, Unsplash

LONDÝN 12. augusta - Nariadenie o verejnom poriadku (PSPO) zaviedol do právneho systému novelu zákona o spoločenskom správaní sa. Od roku 2014 tento zákaz prevzalo niekoľko miest, v ktorých nadávanie nie je vítané. Medzi najznámejšie patrí Lancaster, Morecambe, Ashford či Canterbury. Informuje o tom Rádio Wave.

Koniec nadávkam

Nadávanie na verejnosti nie je správne, no v tomto prípade ide o narúšanie osobnej slobody a slobody prejavu. To aspoň tvrdí Manifesto Club, tamojšia organizácia, ktorá súperí s obmedzovaním slobody vo vyjadrovaní. Výskumom, ktorý trval od augusta 2017 do januára 2019 odhalili, že zákaz prijalo pätnásť rôznych mestských radníc.

Nadávky sprevádzajú slovné útoky a urážky na osobe Foto: Wikimedia CC

Mestské časti Morecambe v grófstve Lancashire, Gateford, Retford a Worksop v Nottinghamshire a Ashford v Kente zakázali používanie neslušných výrazov na verejnosti. Napríklad mestská rada Lancasteru zakázala nadávanie iba v centre mesta.

„Nadávanie sa stane trestným iba v prípade, že bude niekoho obťažovať alebo urážať,“ uviedol Alistair Sinclair z radnice mesta Lancaster. „Je to jeden z prostriedkov, ktorým dosiahneme na problematické skupinky ľudí, ktoré sa nevhodne správajú v centre mesta. Na nich sa opakovane sťažuje verejnosť, obchodníci aj zamestnanci tamojšej nemocnice.“