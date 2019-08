TASR

Projekt 100 prinesie víťaza Cannes aj očakávaný slovenský film

Prehliadka Projekt 100 sa po prvý raz uskutočnila v roku 1995

Ilustračné foto — Foto: TASR/Jakub Kotian

Bratislava 12. augusta (TASR) - Očakávaný slovenský film aj víťaza Cannes prinesie najstaršia filmová prehliadka na Slovensku Projekt 100. V poradí 25. ročník podujatia okrem toho, že ponúkne nové filmy aj archívny titul, prinesie tiež niekoľko zmien. TASR o tom informovala Martina Pašteková z Asociácie slovenských filmových klubov (ASFK).

Prehliadka Projekt 100 sa po prvý raz uskutočnila v roku 1995, teda symbolicky v roku stého výročia prvého verejného kinematografického predstavenia na svete. Konala sa v Českej republike a na Slovensku.

„Na Slovensku predstavoval Projekt 100 v čase svojho vzniku a v nasledujúcich rokoch doslova záchranný 'kotúč' pre filmové kluby, ktorých existencia bola vážne ohrozená," poznamenala k podujatiu, ktoré pôvodne malo počas desiatich rokov priniesť spolu 100 filmov.

„To už však dávno nie je pravda. Projekt sa počas rokov vyvíjal a inak tomu nebude ani pri oslave jeho štvrťstoročnice," dodala Pašteková. Filmová prehliadka sa začne slávnostne 18. septembra a následne bude putovať po celom Slovensku do konca októbra 2019. Hlavný organizátor ASFK v spolupráci so Slovenským filmovým ústavom (SFÚ) prinesie tento rok šesť filmových titulov.

Otváracou snímkou bude očakávaný film Marka Škopa Nech je svetlo, ktorý mal svetovú premiéru na festivale v Karlových Varoch, odkiaľ si odniesol Zvláštne uznanie od ekumenickej poroty a hlavnú cenu za mužský herecký výkon pre Milana Ondríka. V prehliadke figuruje aj film zo slovenského, resp. československého archívu. V digitalizovanej podobe bude uvedený Prípad Barnabáš Kos Petra Solana.

Zo svetových festivalov sa do výberu tento rok dostala krimikomédia z hlavnej súťaže z Cannes - La Gomera Cornelia Porumboia a nebude chýbať ani víťaz tohto festivalu - Parazit Joon Ho Bonga. Ďalším žánrom, ktorý nájdu návštevníci kín v prehliadke bude mysteriózny horor z dielne Petra Stricklanda Také krásne šaty. Štvoricu zahraničných noviniek uzatvára guatemalská dráma Chvenie Jayra Bustamanteho.

Film uvedené v prehliadke poputujú aj do distribúcie, avšak oproti minulým ročníkom to už bude mimo prehliadky - a (okrem drámy Nech je svetlo) s časovým odstupom. „Po rokoch stagnácie Projektu 100 sa žiadala zmena. Ide o najstaršiu prehliadku filmov na Slovensku pevne ukotvenú nielen v klubovom hnutí. Ak to chceme zachovať, je potrebné ju neustále inovovať a vyvíjať," hovorí Peter Dubecký, ktorý stál pri jej založení.