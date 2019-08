Kristián Plaštiak

Dnes o 18:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Česká reštaurácia bojuje proti plytvaniu jedlom. Za zvyšky na tanieri tu zaplatíte pokutu

Správny krok u našich západných susedov, čo myslíte?

Ilustračný obrázok — Foto: Pexels

LOUNY 12. augusta - Zbytočné plytvanie jedlom je všadeprítomným problémom, ktorý pretrváva storočia. Jedna časť planéty sa topí v blahobyte a môže skonzumovať, čokoľvek sa jej zachce, zatiaľ čo druhá nemá dať čo do úst a hladuje.

Reštaurácia neďaleko mesta Louny na severozápade Česka sa s plytvaním odhodlala bojovať. Za každý nedojedený kúsok zákazníci zaplatia pokutu, informuje portál Český rozhlas.

Plytvanie je všade

„Vyhadzujeme to do koša. Tých zvyškov môže byť päť až desať kíl. Najčastejšie ľudia vyhadzujú zeleninovú oblohu, no keď ju tam nemajú, nadávajú. Keď ju však na tanieri majú, ani sa jej nedotknú,“ hovorí čašník z reštaurácie v Litvínove pre Český rozhlas. Rovnako je to aj v iných podnikoch.

V tejto reštaurácii každý môže jedlo najskôr ochutnať a až potom si pridať Foto: Pixabay

Práve v Lounoch sa rozhodli zmeniť tento odpudzujúci zvyk. Zákazník si môže vybrať hneď z niekoľkých jedál, šalátov, príloh a dezertov. Ak na tanieri nechá zvyšky, bude musieť zaplatiť pokutu 50 českých korún, čo sú približne 2 eurá.

„Je to tak preto, aby sa neplytvalo jedlom, aby niekto neprišiel, nenabral si plný tanier jedla a potom to nenechal, že mu to nechutí,“ uviedla v rozhovore majiteľka reštaurácie Jana Kristina Trojánková. Dodáva, že každý môže jedlo najprv ochutnať a až potom sa rozhodnúť, či chce viac.

Plytvanie je skutočne veľkým problémom modernej spoločnosti Foto: Wikimedia CC

Či sú s novo nastoleným trendom v reštaurácii spokojní? Pravdepodobne áno. Tvrdia, že odvtedy, čo vstúpil do platnosti, sa zbytočne nevyhadzuje takmer nič.