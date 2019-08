TASR

V tejto krajine chcú klepnúť pašerákom po prstoch. Zakážu tu predaj slonoviny

Krajina bojuje proti ilegálnemu obchodu so zvieratami.

Ilustračný obrázok — Foto: pixabay.com/laurentmarx

Singapur 12. augusta (TASR) - Singapur od roku 2021 zavedie všeobecný zákaz domáceho predaja slonoviny a príslušných výrobkov. Toto opatrenie prichádza v čase, keď singapurská vláda sprísňuje svoju kampaň zameranú na boj proti ilegálnemu obchodu so zvieratami žijúcimi vo voľnej prírode.

Oznámili to v pondelok tamojšie úrady, ktoré citovala agentúra AFP. Oznámenie ohlásené na Svetový deň slonov nasledovalo po dvoch rokoch konzultácií s mimovládnymi skupinami, verejnosťou a maloobchodníkmi so slonovinou.

Zhabali obrovský kontraband

Úrady v tomto mestskom štáte v júli zhabali najväčší kontraband pašovanej slonoviny v dejinách Singapuru - temer deväť ton klov z odhadovaných 300 afrických slonov v hodnote 12,9 milióna dolárov. Ilegálny náklad bol objavený v prepravnom kontajneri smerujúcom z Konžskej demokratickej republiky (KDR) do Vietnamu cez Singapur. Kontajner obsahoval tiež množstvo šupín zo šupinavcov.

Singapurské úrady zhabali rekordných 8,8 tony slonoviny (na snímke) z takmer 300 afrických slonov. Kontraband pochádzal z Konžskej demokratickej republiky (KDR) a smeroval do Vietnamu. Foto: FOTO TASR/AP

V Singapure platí zákaz medzinárodného obchodu so všetkými formami slonovinových výrobkov od roku 1990. Takéto produkty sa však mohli predávať na domácom trhu, ak obchodníci vedeli dokázať, že výrobky boli importované do Singapuru pred zmieneným rokom alebo boli nadobudnuté pred zahrnutím slonov do medzinárodnej konvencie, ktorá ochraňuje ohrozené živočíšne druhy.

Avizovaný zákaz vstúpi do platnosti 1. septembra 2021. Tí, ktorí ho porušia, budú čeliť pokutám a trestu odňatia slobody do jedného roka. Obchodníci budú môcť venovať svoje zásoby slonoviny inštitúciám alebo si ich ponechať.

Slonovina je žiadaná ako materiál na výrobu úžitkových aj dekoratívnych predmetov. Svetový trh so slonovinou - až na ojedinelé výnimky - je vo svete vyhlasovaný za nezákonný od roku 1989, keď populácia afrických slonov klesla z miliónových čísel na približne 600.000 kusov.