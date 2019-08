TASR, Dobré noviny

Krásne športové gesto mladej tenistky. Williamsová musela vo finále odstúpiť, súperka ju utešila

Americká tenistka duel zápas nedohrala kvôli bolestiam chrbta.

Pekný športový moment medzi Serenou a Biancou — Foto: TASR/AP

TORONTO 11. augusta - Kanadská tenistka Bianca Andreescuová triumfovala na domácom turnaji WTA v Toronte. Jej finálová súperka Serena Williamsová skrečovala duel už v prvom sete za stavu 1:3 zo svojho pohľadu pre bolesti chrbta.

„Je mi to ľúto, ale dnes sa to nedalo. Skúsila som to, ale nešlo to,“ ospravedlňovala sa 37-ročná legendárna tenistka divákom. Dvadsaťtrinásobná grandslamová šampiónka prehrala od svojho návratu po narodení dcéry v marci 2018 štyri finále za sebou.

Krásny športový moment

Keď si devätnásťročná Andreescuová uvedomila, že vyhrala, nešla oslavovať, ale vybrala sa rovno za Serenou. Športovo ju chcela uchlácholiť, skrečovanie zápasu tenistov mrzí zo všetkého najviac.

Serena po skrečovaní prepadla slzám... Foto: TASR/Nathan Denette

...no po chvíli sa už smiala. Za všetko mohla jej 19-ročná súperka, ktorá ju utešila. Foto: TASR/Nathan Denette

Ako uviedla mladá tenistka, aj pre ňu to bol náročný týždeň. „Nebol to ľahký týždeň, mám za sebou zopár ťažkých zápasov,“ uviedla Kanaďanka, ktorá poskočí v rebríčku na 14. miesto, čo je jej kariérne maximum. Na ďalšom turnaji v Cincinnati sa ale nezúčastní, keďže nechce riskovať. Tento rok už viac ako dva mesiace nehrala pre problémy s ramenom.

Naopak, Serena uvažuje, že sa na turnaji v štáte Ohio predstaví. „Tieto príšerné kŕče som mala už mnohokrát v mojej kariére. Sú mimoriadne bolestivé, no potom prejdú. Počkám a uvidí sa," vyhlásila.