TASR

V Žiari nad Hronom sa zrodila remíza, Trnava stratila výhru v úplnom závere

Trnavčanom nestačilo ani dvojgólové vedenie.

Na snímke vľavo hráč Trnavy Emir Halilovič a hráč Pohronia Jakub Sedláček počas zápasu 4. kola Fortuna ligy medzi FK Pohronie a FC Spartak Trnava v Žiari nad Hronom v nedeľu 11. augusta 2019. — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Žiar nad Hronom 11. augusta (TASR) - Futbalisti Spartaka Trnava remizovali v nedeľňajšom dueli 4. kola Fortuna ligy na ihrisku nováčika FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa 2:2. Hostia viedli už 2:0, o víťazstvo ale prišli v nadstavenom čase.

O cenný bod sa napriek oslabeniu o vylúčeného Jána Noska postaral Patrik Abrahám. Trnave patrí v tabuľke tretie miesto, Pohronie je na 9. priečke.

FK Pohronie Žiar nad Hronom Dolná Ždaňa – FC Spartak Trnava 2:2 (0:1) Góly: 72. Pellegrini, 90.+2 Abrahám - 43. Tavares, 71. Oršula. Rozhodovali: Dohál – Vorel, Ádám. ŽK: Nosko, Tesák – Tešija, Diogo, Lovat. ČK: 83. Nosko po 2 ŽK, 2602 divákov Pohronie: Vantruba – Hatok (46. Zachara), Nosko, Bartoš, Tesák – Sedláček, Mazan (79. Župa), Pellegrini – Hrnčár, Blahút (46. Klec), Abrahám Trnava: Rusov – Diogo, Turňa, Mitrea, Mesík – Dangubič (67. Oršula), Hailovič, Tešija, Lovat – Tavares (90. van Kessel), Sobczyk (79. Kelemen)

V prvom polčase mali viac z hry hostia, častejšie sa dostávali pred bránku a vytvorili si aj niekoľko šancí. Prvú v siedmej minúte, keď Lovat z ľavej strany minul priestor žrdí. Po ňom mal veľa priestoru na šestnástke Dangubič, ale slabo zakončil. Veľkú príležitosť spálil v 23. minúte po centri Diogu v päťke Sobczyk, lopta mu podskočila a neposlal ju do bránky.

O chvíľu na to sa otvoril priestor Dangubičovi, pálil z vyše dvadsiatich metrov a Vantruba končekmi prstov napokon loptu vytlačil nad brvno. Chvíle Pohronia prišli až v závere polčasu. Nebezpečný bol najprv priamy kop Pellegriniho, avšak pokutovom území nik z jeho spoluhráčov nedokázal zakončiť.

Najväčšia šanca sa dostavila o pár sekúnd neskôr, center Hrnčára našiel pred bránkou Abraháma, ktorý z voleja strieľal tesne vedľa žrde. Potvrdilo sa pravidlo nedáš – dostaneš, prešla totiž iba minúta a ujala sa kolmá prihrávka Tešiju na Tavaresa. Trnavský legionár zakončil presne a pohotovo po zemi – 0:1.

Domáci tím na druhý polčas nasadil do hry dvoch nových futbalistov, najmä Zachara mal oživiť útok, no hostia i napriek tomu nepoľavovali smerom dopredu a neustále hrozili. Zaplnený štadión v Žiari nad Hronom však videl väčšiu šancu až v 69. minúte. Postarali sa o ňu hráči Trnavy, konkrétne po prihrávke Diogu striedajúci Oršula, z rohu šestnástky poriadne zamestnal Vantrubu.

A napokon ho i prekonal o necelé dve minúty neskôr. Z rohového kopu sa totiž dostala lopta k Oršulovi za šestnástku, odkiaľ napálil nádherne do ľavého horného rohu - 0:2. Tento stav dlho netrval, pretože o ďalšiu minútu sa odhodlal k strele lavačkou na opačnej strane Pellegrini a rovnako spoza šestnástky poslal nechytateľný pozdrav Rusovovi – 1:2. Pohronie ožilo, ale gólové príležitosti neprichádzali. Stav mohol meniť hlavou hosťujúci kapitán Mitrea, Vantruba bol proti.

V 83. minúte videl domáci stopér Nosko druhú žltú kartu, porúčal sa predčasne pod sprchy, no jeho spoluhráči to nevzdali. Bojovali až do konca a v nadstavenom čase vyrovnali. Po rohu Hrnčára sa hlavou presadil v šestnástke Abrahám a zariadil konečný výsledok 2:2.