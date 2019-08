TASR

Manchester United v šlágri deklasoval Chelsea, Dúbravkov Newcastle prehral

Ligový debut Franka Lamparda sa skončil vysokou prehrou.

Hráči Manchesteru United nastupujú na zápas proti Chelsea — Foto: Facebook/Manchester United

Londýn 11. augusta (TASR) - Futbalisti Manchestru United zdolali v nedeľňajšom dueli 1. kola anglickej Premier League 2019/2020 na domácom ihrisku Chelsea Londýn 4:0. O trpkú premiéru pre trénera Franka Lamparda na lavičke hostí sa postaral dvoma gólmi Marcus Rashford, ďalšie pridali Anthony Martial a Daniel James.

V prvom polčase išli "červení diabli" do vedenia vďaka premenenej penalte Marcusa Rashforda, ktorého predtým faulovala obrana Londýnčanov. Verdikt arbitra ešte odobril VAR. Po prestávke pridal Manchester ďalšie tri góly, pričom dva zaznamenal v rozmedzí od 65. do 67. minúty. „Odišli nám viaceré opory, ale nechcem sa vyhovárať. Urobili sme štyri chyby a skúsený súper nás potrestal. Pre nás to bola veľká lekcia," citoval Lamparda portál skypsorts.com.

Zápas sledoval zo štúdia aj Jose Mourinho. Portugalský kouč trénoval v PL obe mužstvá a po debakli Chelsea podporil Lamparda. Nový tréner "The Blues" totiž nemohol pred začiatkom sezóny nakupovať hráčov, keďže klub porušil pravidlá pri podpísaní zmlúv s mladými hráčmi vo veku do 18 rokov.

Nové akvizície bude môcť londýnsky tím podpísať najskôr až v lete 2020. „Chelsea nenakupovala hráčov, ale kúpila si čas. To, že majú zákaz nakupovať znamená, že nie sú pod tlakom. Ale ja by som uprednostnil tlak. Pokojne môžu skončiť do štvrtého miesta," povedal Mourinho.

Triumf zaknihoval aj Arsenal Londýn, ktorý zvíťazil na pôde Newcastlu United 1:0. O jediný gól stretnutia sa postaral Pierre-Emerick Aubameyang, ktorý prekonal slovenského brankára Martina Dúbravku v 58. minúte. Zakončovateľ "kanonierov" ťažil z nedôslednosti domácej obrany, ktorá mu dala veľa priestoru po centri Ainsleyho Maitland-Nilesa. Aubameyang sa dostal s loptou pred Dúbravku a hoci sa slovenský brankár snažil zmenšiť strelecký uhol, gabonský útočník ho dokázal prehodiť.

V ďalšom nedeľňajšom zápase sa medzi Leicestrom City a Wolverhamptonom Wanderers zrodila bezgólová remíza.