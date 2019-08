TASR

Dnes o 16:18 čítanie na minútu 0 zdieľaní Študent napísal knihu o fotografických aktivitách na Slovensku

Autor ako fotografický nadšenec a študent Inštitútu tvorivej fotografie Filozoficko-prírodovednej fakulty Sliezskej univerzity v Opave túto tematiku sumarizoval v bakalárskej, diplomovej práci a neskôr knižne rozšíril.

Ilustračný záber — Foto: pixabay.com/markusspiske

Bratislava 11. augusta (TASR) – Hoci publikácia Stredoeurópsky dom fotografie (SEDF) má názov pomerne novej bratislavskej inštitúcie, obsahuje širšie novodobé súvislosti vo fotografickom dianí na Slovensku. Tie Branislav Štěpánek uvádza od jeho významu v Československu cez vývoj po páde komunizmu a osamostatnení Slovenska.

„Spracoval som to od polovice 80. rokov 20. storočia ako príbeh Václava Maceka s partnermi. Je to prepájanie politických, kultúrnych a spoločenských súvislostí do uceleného deja. Macekova kurátorská výstavná činnosť v rámci socialistickej štátnej inštitúcie po prevrate v slobodnej krajine sa dočkala veľkej zmeny, keď nastala drastická transformácia celej kultúry. Impulzom pre založenie občianskeho združenia (OZ) Fotofo bol prvý Mesiac fotografie (MF) v roku 1991. Vtedy Francúzsky inštitút v Bratislave zapožičal päť výstav z Domu fotografie v Paríži," uviedol pre TASR autor.

Podľa neho to bolo prvý raz, keď priaznivci fotografie u nás zažili festivalovú viacvýstavovú atmosféru, videli diela svetových fotografov, boli zahltení množstvom materiálov a informácií. Na jar 1992 založili OZ s cieľom pokračovať vo festivale.

„Bolo to zlaté obdobie, keď zahraničné inštitúty zo západu začali importovať svoju kultúru na Slovensko. Privážali špičkových umelcov, ktorých diela u nás dovtedy nikto nemal možnosť vidieť. Neskôr klesol ich záujem, nastala hospodárska kríza a podpora upadla. Bolo potrebné získavať štátne granty a súkromných sponzorov," zdôvodňuje zmenu Štěpánek.

Zároveň prezrádza dôležitosť získania budovy v centre mesta do prenájmu OZ (2005), na čom sa podieľalo Ministerstvo kultúry SR, mesto Bratislava a Bratislavský samosprávny kraj. Tým vznikol SEDF, ktorý má dve galérie, knižnicu, Múzeum fotografie a výukové centrum.

Čitateľ sa v knihe na takmer 500 stranách dozvie, že MF s bohatým programom je súčasťou Európskeho MF, kam patrí osem miest. Tiež sa dočíta, prečo poslanci bratislavského Starého Mesta odvolali z funkcie kurátora Galérie Cypriána Majerníka Richarda Gregora, kedy sa na výstave MF stratila jedna fotografia i o aktivitách v iných mestách. Nechýbajú rôzne štatistické údaje o výstavách na MF (855 z toho 785 v Bratislave), kto sa stal Fotografom roka, či kedy a akú finančnú podporu získalo OZ.

Kniha upúta aj raritným rozkladacím veľkoplošným obalom. Na vonkajšej strane dokumentuje obrazom a textom významné fotografické dianie, na vnútornej je zoznam všetkých výstav MF so stovkami mien autorov.

Okrem iných aktivít OZ Fotofo vydáva jediný tematicky špecializovaný časopis na Slovensku Fotonoviny. Jeho najväčší vydavateľský projekt sú trojzväzkové Dejiny európskej fotografie 20. storočia, kde na 2400 stranách je zastúpená každá krajina Európskej únie.