TASR

Dnes o 15:52 čítanie na minútu 0 zdieľaní Dovizioso vyhral VC Rakúska v kategórii MotoGP

V nižších kategóriách zvíťazil Američan Brad Binder a Talian Romano Fenati.

Na snímke Talian Andrea Dovizioso sa raduje z víťazstva na Veľkej cene Rakúska cestných motocyklov v kategórii MotoGP, na okruhu Red Bull Ring v Spielbergu 11. augusta 2019. — Foto: TASR/AP

Spielberg 11. augusta (TASR) - Talian Andrea Dovizioso na Ducati sa stal v kráľovskej kategórii MotoGP na okruhu v Spielbergu víťazom Veľkej ceny Rakúska, jedenásteho podujatia seriálu majstrovstiev sveta motocyklov.

V dramatickom súboji v závere skončil na druhom mieste so stratou 0,213 s úradujúci majster sveta a líder celkového poradia šampionátu Marc Marquez na Honde. Tretie miesto obsadil so stratou 6,117 s Francúz Fabio Quartararo na Yamahe. V celkovom poradí šampionátu vedie so ziskom 230 bodov Marc Marquez, ktorý má na druhého v poradí Doviziosa náskok 58 bodov.

V kategórii Moto2 zvíťazil Juhoafričan Brad Binder na KTM. Druhé miesto obsadil so stratou 0,330 s líder celkového poradia šampionátu Španiel Alex Marquez na Kalexe a tretí skončil ďalší španielsky jazdec Jorge Navarro na Speed Up.

Kategóriu Moto3 ovládol Talian Romano Fenati na Honde. V celkovom poradí šampionátu vedie ďalší taliansky jazdec Lorenzo Dalla Porta s jednobodovým náskom pred Španielom Aron Canetom.