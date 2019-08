TASR

Treťoligový Inter Bratislava bude v tejto sezóne farmou AS Trenčín

V každom súťažnom kole môžu piati hráči z kádra fortunaligového mužstva AS nastúpiť v drese treťoligového tímu z Bratislavy.

Trenčín 11. augusta (TASR) - Účastník tretej najvyššej súťaže Inter Bratislava bude v aktuálnom ročníku vystupovať ako farma AS Trenčín. Toto partnerstvo prináša systém striedavého štartu pre hráčov spod Čákovho hradu v žlto-čiernych farbách.

„Klub AS Trenčín pokračuje v úzkej športovej spolupráci s Interom Bratislava. Hráči, ktorí nebudú dostatočne vyťažení, získajú potrebnú zápasovú prax v tretej lige. Už dávnejšie sme deklarovali, že značka Inter patrí vyššie, ako sa pohybuje v posledných rokoch. Po minuloročnom páde z druhej ligy sa chce hneď v tomto ročníku vrátiť do druhej ligy a my tomu chceme pomôcť. Sme presvedčení, že spolupráca bude prospešná pre obe strany," uviedol AS Trenčín v stanovisku na svojej webstránke.

FK Inter Bratislava vstúpil do súťaže počas víkendu na ihrisku FK Slovan Ivanka pri Dunaji. Z kádra AS Trenčín bolo v tomto stretnutí k dispozícii kvarteto Jakub Kadák, Jovan Pavlovič, Mohammed Lamine a Lenny Buyl.