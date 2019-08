TASR

Dnes o 15:16 čítanie na minútu 0 zdieľaní Sterling je ôsmy hráč histórie, ktorý strelil hetrik v úvodnom kole PL

Zapísal sa do histórie.

Raheem Sterling — Foto: TASR/AP/Martin Rickett

Londýn 11. augusta (TASR) - Útočník Manchestru City Raheem Sterling sa sobotným hetrikom v anglickej futbalovej Premier League na pôde West Hamu (5:0) zapísal do histórie, keď ako ôsmy hráč dokázal streliť tri góly hneď v úvodnom kole sezóny.

Dominantné víťazstvo obhajcov titulu načal v úvode Gabriel Jesus, následne prišli dva gólové zásahy Sterlinga. Úspešným pokutovým kopom zvýšil skóre už na 4:0 Sergio Agüero a v nadstavenom čase dokončil "skazu" West Hamu svojím tretím gólom v stretnutí Sterling.

„Je to skvelý výsledok, ak sa pozrieme na to, že ide o prvý ligový duel. Prvý polčas nebol ideálny, no v druhom sme stretnutie kontrolovali, zvýšili vedenie a pokojne dohrali," uviedol na pozápasovej tlačovej konferencii kouč City Pep Guardiola.

Dôležitú úlohu v zápase zohral aj systém VAR, ktorý sa v Premier League využíva od prebiehajúcej sezóny. V stretnutí ho hlavný arbiter Mike Dean použil až trikrát. V 63. minúte na základe záznamu neuznal druhý zásah Gabriela Jesusa v stretnutí pre veľmi tesný ofsajd.

O 12 minút neskôr ho zasa využil v prospech "Citizens", keď potvrdil gól Sterlinga. V závere pri neúspešnom pokutovom kope Agüera nariadil jeho opakovanie z dôvodu, že Declan Rice vstúpil do šestnástky skôr, ako povoľujú pravidlá.

K využitiu systému v lige sa neskôr vyjadril aj Guardiola: „VAR bude skutočnou skúškou pre všetkých, či už rozhodcov, alebo tímy. Treba byť mentálne silný, ak v zápase rozhodne v tvoj neprospech," dodal 48-ročný Španiel.

City v šlágri druhého kola privítajú v sobotu 17. augusta na domácej pôde Tottenham Hotspur. Informáciu priniesla agentúra dpa.