TASR

Dnes o 11:51 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Toprak odišiel z Dortmundu na hosťovanie do Brém

Brémam môže okamžite pomôcť.

Na snímke hráč Tottenhamu Harry Kane a hráč Borussie Omer Toprak (vľavo) — Foto: TASR/AP

Brémy 11. augusta (TASR) - Nemecký futbalový klub Werder Brémy získal do svojich služieb obrancu Ömera Topraka z konkurenčnej Borussie Dortmund. Tridsaťročný turecký reprezentant prišiel do Brém na hosťovanie do konca sezóny s opciou na trvalý prestup.

Ak by sa zrealizoval, Borussia by za neho získala okolo päť alebo šesť miliónov eur. „Ömer je rýchly stopér, ktorý hrá už roky na vysokej úrovni. V Superpohári proti Bayernu predviedol veľmi dobrý výkon a môže nám okamžite pomôcť," povedal tréner Werderu Florian Kohfeldt. Informovala agentúra dpa.