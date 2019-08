TASR

Gitarový mág Pat Metheny oslavuje 65 rokov

V pondelok 12. augusta má gitarový mág, ako ho často prezývajú, 65 rokov.

Pat Metheny, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Kansas City/Bratislava 11. augusta – Americký gitarista Pat Metheny získal počas svojej hudobnej kariéry tri zlaté albumy a 20 ocenení Grammy. Stal sa jediným hudobníkom na svete, ktorý vyhral Grammy v dvanástich kategóriách. Jazzový hráč vydal viac ako 40 albumov, ktorých sa predalo viac než 20 miliónov kópií.

Methenyho tvorba zahŕňa skladby pre sólovú gitaru, malé súbory, elektrické a akustické nástroje, veľké orchestre a baletné súbory, s nastavením od moderného jazzu po rock i klasiku.

Patrick Bruce Metheny (známy ako Pat Metheny) sa narodil 12. augusta 1954 v Kansas City (Misouri, USA) v hudobnej rodine. Ako si zaspomínal, v detstve nemali dlho v dome televíziu, takže si musel nájsť spôsob ako si vyplniť voľný čas. Vo veku 8 rokov sa začal venovať hre na trúbku, napodobňoval staršieho brata Michaela.

O tri roky zaznamenal zmenu: „Keď som mal jedenásť rokov môj brat Mike priniesol nahrávku Milsa Davisa domov. Jej počúvanie ma nadchlo, rozhodol som sa zaraz všetko o jazze naučiť."

Medzi Methenyho veľké hudobné vzory patril nielen saxafonista John Coltrane, ale i kapely Beach Boys, The Beatles a The Dave Clark Five. Práve tvorba týchto skupín preorientovala Patov záujem hrať na gitaru. To bol len krok ku započúvaniu sa do platní slávnych gitaristov Wesa Montgomeryho, Jima Halla, Kennyho Burrella, Joea Passe a ďalších skvelých jazzmanov. Talentovaný mladý hudobník už v 15 rokoch pravidelne spolupracoval s najlepšími jazzovými hráčmi v Kansase a získaval cenné skúsenosti na pódiu.

V osemnástich rokoch hral v kapele Garyho Burtona. „Pre mňa bol vibrafonista Gary Burton jedným z najväčších improvizátorov tejto éry. Existuje len veľmi málo hudobníkov, ktorí dokážu skutočne vymyslieť nové melódie zakaždým s takou harmonickou vynaliezavosťou," dodal muzikant.

Metheny prvýkrát vstúpil na medzinárodnú jazzovú scénu v roku 1974. Vydaním svojho debutového albumu Bright Size Life (1976) objavil tradičný zvuk "jazzovej gitary" pre novú generáciu hráčov. Počas svojej kariéry pokračoval v preformulovaní žánru využívaním nových technológií a neustále sa snažil rozvíjať improvizačný a zvukový potenciál svojho nástroja.

Hudobník sa stal vzorom pre celú generáciu gitaristov, začal sa venovať aj pedagogickej činnosti. Na Univerzite v Miami bol vo veku necelých 20 rokov najmladším učiteľom. Na Berklee College of Music dostal i čestný doktorát. Podieľal sa tiež na vývoji niekoľkých nových druhov gitár, ako je napríklad sopránová akustická gitara, 42-strunová gitara Picasso, Ibanezova jazzová gitara.

Hudobné workshopy organizoval uznávaný jazzmen takmer na celom svete – od Dutch Royal Conservatory cez Thelonius Monk Institute of Jazz až po hudobné školy v Ázii a Južnej Amerike.

Pat Metheny počas svojej hudobnej kariéry spolupracoval s viacerými obdivuhodnými hudobníkmi ako napríklad saxofonistami Michaelom Breckerom, Ornettom Colemanom, či pianistom Herbiem Hancockom.

Od roku 1977 sa muzikant predstavuje v rámci zoskupenia Pat Metheny Group. Hudba pochádza z autorskej dielne Methenyho a jeho priateľa - jazzového klaviristu Lylea Maysa. V roku 1980 sa ku kapele pripojil basista Steve Rodby, v roku 2002 bubeník Antonio Sanchez a vietnamský trubkár Cuong Vu. Neskôr sa stali členmi kapely hráč na harmoniku Grégoire Maret a gitarista Nando Lauria.

Ako skladateľ Metheny obzvlášť v štúdiu rád experimentuje s gitarovým syntetizátorom aj s nástrojmi rôznych ladení, ktoré si "tykajú" s Maysovými klávesmi. Koncerty skupiny sa stretávajú s nebývalým úspechom a vypredávajú sály.

„Živé vystúpenia z akýchkoľvek dôvodov majú schopnosť generovať určitý a veľmi špecifický druh energie, ktorú v štúdiu len zriedka získavate," poznamenal v rozhovore Metheny.

Jeden z najúspešnejších albumov Methenyho bol Letter From Home (1989). Dostal sa do prestížneho rebríčka The Billboard 200, kde sa objavujú najpredávanejšie albumy rôznych žánrov. Mimoriadny úspech zaznamenal aj album Secret Story z roku 1992. Predstavuje jednu z najúspešnejších štúdiových aktivít samotného Methenyho ako skladateľa. Na albume spolupracovali Pinpeat Orchestra kráľovského baletu v Kambodži i London Orchestra pod vedením jeho dirigenta Jeremyho Lubbocka.

Nemecká gramofónová akadémia zverejnila zoznam laureátov hudobných ocenení Echo Jazz 2011. Pata Methenyho ocenili nielen ako gitaristu, ale ako aj hráča na špeciálne nástroje za jeho projekt Orchestrion, s ktorým sa predstavil v roku 2010 aj v bratislavskej Inchebe.

Najmladším členom Downbeat Hall of Fame, v prestížnej ankete, ktorú vyhlasuje rovnomenný časopis od roku 1952, sa stal Metheny v roku 2013.

V rámci jarnej edície ONE DAY JAZZ Festivalu s názvom Večer s Patom Methenym sa v roku 2017 predstavil v Bratislave. Legendárny americký gitarista a skladateľ Pat Metheny predviedol takmer celú svoju tvorbu od sólového debutu z roku 1976 až po súčasnosť, ako aj rôzne typy gitár, na ktoré hráva.

