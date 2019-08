TASR

Červeník predčasne ukončila búrka, legendárni Bay City Rollers ostali v šatni

Druhý festivalový deň ukončila silná prietrž mračien.

Takto hral na festivale Červeník britský spevák Chris Norman v roku 2011 — Foto: TASR/Radovan Stoklasa

Červeník 10. augusta (TASR) – Červeník, malebná obec neďaleko Hlohovca, žila skoro dva dni hudbou. Skoro. Druhý festivalový deň totiž predčasne ukončila silná prietrž mračien.

Pokiaľ prvý deň (9. 8.) si fanúšikovia zaspievali a zatancovali so skupinami Smola a hrušky, Desmod aj Inekafe, v sobotu (10. 8.) zahrali Šarišanci, Gladiator a Marián Greksa s kapelou Delikvent. Prietrž mračien ukončila ďalší program, v šatni ostali legendárni Bay City Rollers, Arzén aj Bystrík.

Znalci hudby sedemdesiatych rokov ostali sklamaní, pretože do Červeníka prišli hlavne kvôli kapele Bay City Rollers. Táto formácia vznikla v roku 1967 v škótskom Edinburgu, v septembri 1971 mali v hitparáde prvú pieseň Keep On Dancing. Ďalším hitom bola skladba Remember (Sha La La).

Za ňou nasledovalo veľmi úspešné trojročné obdobie. V októbri 1974 vydali debutovú LP platňu Rollin', hneď tá prvá sa dostala na prvú pozíciu v rebríčku. V singlovej TOP 40 hitparáde mali 13 piesní, dve z nich, Bye, Bye, Baby v apríli 1975 a Give a Little Love v auguste 1975 sa dostali na prvé miesto. S dvoma prestávkami sú na scéne do dnešných dní.

„Na Slovensku sme prvýkrát. Je to tu krásne. A máte skvelé rezne. Dnes vám zahráme najväčšie hity Bay City Rollers zo sedemdesiatych rokov. Neviem, ako dobre ich Slováci poznajú, ale verím, že si spolu užijeme. Sedemdesiate roky boli síce dávno a môžu byť trocha zahmlené. Ja sám mám skoro 64, nemôžem si pamätať všetko. Ale to, čo sme prežili s Bay City Rollers, bolo krásne. Veľa sme cestovali po celom svete a hrali našu muziku. Sedemdesiate roky boli pre nás tie najlepšie, dnes si na ne u vás zaspomíname,“ povedal pre TASR spevák Les McKeown.

Počasie je tomu príčina, že Bay City Rollers zaspomínajú na zlaté časy pri ďalšej návšteve Slovenska. Možno už o rok.

Zábava pri slovenských hitoch ostala na kapelách Smola a hrušky, Desmod a Gladiator. Skupina Smola a hrušky patrí k skúseným formáciám slovenskej hudobnej scény. Od úvodu dokážu rozhýbať divákov pri skladbách Mary, Honey Honey, Matura, Český turista v Tatrách, Gruľa, Hokejové emócie, Za rodinu, Lovesong, Tangá, Som nahnevaný či Profesor lásky. Skupina Inekafe je na scéne od roku 1995. Prvý oficiálny album Vitaj vydali 4. októbra 1998. K dvadsaťročnici vydania albumu pripravili projekt Vitaj! a ten predviedli aj v Červeníku.

Desmod má úspech na všetkých festivaloch, Červeník nevynímajúc. Kapela sa vždy teší početnému diváckemu záujmu. Mário Kuly Kollár a spol. si už roky udržiavajú veľkú popularitu a patria medzi popredné slovenské formácie. Nedá sa nespievať a netancovať pri pesničkách Nevrav mi aký som, Čierna diera, To nie je možné, Niekto ti to povie skôr než ja, Čierna ovca rodiny, Chýbanie, Vŕba, Aby bolo jasné, 100 rokov samoty, Plný dom, Lavíny či Vyrobená pre mňa.

Gladiator sú skúsení harcovníci, na scéne sú od roku 1989. Miko Hladký vie, ako si získať fanúšikov od prvej pesničky. Však hitov majú viac ako dosť: Raz tam v uličkách, Nemôžem dýchať, Kúpim si pekný deň, Život pred sebou, Neviem ťa nájsť, Sám s ňou, Hlavu maj hore, Keď sa láska podarí, Dnes je pekný deň, (I Can't Get No) Satisfaction, slávny to hit skupiny Rolling Stones, či Bonboniéra alebo Láska.

Červeník dáva možnosť aj iným žánrom, príležitosť dostala aj ľudová hudba Šarišanci. Na scéne sú od roku 2014, pätica chalanov urobila veľmi dobrý ťah, keď medzi seba zobrali speváčku Vlaďku Keselicovú, ktorá spevom a pôvabom priťahuje záujem publika. Možno aj podľa pôvabu speváčky nazvali jeden z trojice vydaných albumov Dzifče počarovne.