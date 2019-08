TASR

Dnes o 15:44 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Manchester City deklasoval West Ham 5:0, premiérovo úradoval VAR

Majster sa v úvodnom kole veľmi nenatrápil.

Futbalisti Manchestru City sa tešia z druhého gólu počas zápasu 1. kola anglickej Premier League West Ham United - Manchester Cit — Foto: TASR/AP/Kirsty Wigglesworth

Londýn 10. augusta (TASR) - Futbalisti majstrovského Manchestru City zvládli vstup do novej sezóny Premier League. V úvodnom zápase sobotňajšieho programu 1. kola rozdrvili West Ham United na jeho pôde 5:0 a to im jeden gól neuznal systém VAR. Ten funguje v najvyššej anglickej súťaži od začiatku tohto ročníka a v stretnutí sa dostal do hry až trikrát.

Citizens ako prví v Premier League prišli o gól po verdikte videorozhodcu. Stalo sa tak po tom, čo Gabriel Jesus doklepol do siete prihrávku Raheema Sterlinga. Rozhodca Mike Dean najprv zásah uznal, no po použití systému VAR svoj verdikt zmenil a odpískal ofsajd. To bolo už za stavu 2:0 pre hostí, skóre otvoril v 25. minúte Jesus a na po zmene strán zvýšil Sterling.

Anglický útočník pridal v 75. minúte tretí zásah, aj ten si rozhodca overoval cez VAR pre údajný ofsajd, ale nakoniec gól uznal. V 86. minúte sa systém videoasistenta dostal do hry tretíkrát. Dean správne odpískal penaltu, loptu si postavil Sergio Agüero, ale Lukasz Fabianski jeho pokus zmaril.

Poľský gólman sa však pohol z bránkovej čiary skôr ako mal a tak sa po zásahu VAR penalta opakovala. Agüero poslal loptu do druhej strany a bolo 4:0. Na konečných päť upravil v prvej nadstavenej minúte opäť Sterling a zavŕšil tak svoj hetrik.