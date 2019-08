TASR

Na Slovak Open v Čunove triumfovali Dukátová aj Martikán

Vyhrali aj napriek trestným sekundám.

Na snímke slovenská reprezentantka v K1 Jana Dukátová počas finálovej jazdy na pretekoch Slovak Open 2019 vo vodnom slalome 10. augusta 2019 v bratislavskom Čunove. — Foto: TASR/Jaroslav Novák

Čunovo 10. augusta (TASR) - Slovenský vodný slalomár Michal Martikán triumfoval v C1 na podujatí World Ranking Race Slovak Open 2019 v Čunove. Martikán napriek dvom trestným sekundám predstihol vo finálovej jazde Čecha Vítězslava Gebasa o 33 stotín sekundy. Tretí skončil Francúz Valentin Marteil (+3,60). Ďalší Slovák Matej Beňuš dostal 50-sekundovú penalizáciu a obsadil 9. priečku (+49,88).

„Toto bol špičkový tréning. Napriek tomu, že sú to najväčšie slovenské preteky, tak vzhľadom k pre nás veľmi dôležitej kvalifikácii na olympiádu, sú to stále iba tréningové preteky. Samozrejme, že som rád a vážim si to, že som vyhral, ale z tréningového hľadiska tam bolo viacero chýb, ktoré nemôžem akceptovať. Dúfam, že sa im vyhnem vo veľkých pretekoch," uviedol Martikán.

Na snímke slovenský reprezentant v C1 Michal Martikán počas finálovej jazdy na pretekoch Slovak Open 2019 vo vodnom slalome 10. augusta 2019 v bratislavskom Čunove. Foto: TASR/Jaroslav Novák

Z triumfu sa tešila aj Jana Dukátová, ktorá si napriek štyrom trestným sekundám vo finále K1 udržala prvú priečku pred Nemkou Stellou Mehlhornovou (+1,50 s) a Britkou Amber Maslenovou (+2,81 s). „Bola som nastavená na to, že sa sústredím len na aktuálny moment a všetko ostatné musí plávať preč. Takže z tých ťukov som si odniesla akurát to, že som ešte viacej pridala, rozhodla som sa, že idem viac na risk a skúsim to dobehnúť. Nakoniec to vyšlo," povedala Dukátová.