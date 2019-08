TASR

Dnes o 15:14 čítanie na minútu 0 zdieľaní Cyklistika-ME: Dainese vyhral preteky mužov do 23 rokov, Slováci nedokončili

Do cieľa neprišiel ani jeden zo šestice reprezentantov.

Ilustračný obrázok — Foto: TASR/Lukáš Grinaj

Alkmaar 10. augusta (TASR) - Talian Alberto Dainese triumfoval na cyklistických ME v Alkmaare v pretekoch mužov do 23 rokov s hromadným štartom. Na 138 km dlhej rovinatej trati sa presadil v záverečnom špurte pred Niklasom Larsenom z Dánska, tretí skončil Estónec Rait Ärm.

Na štarte bola aj šestica slovenských reprezentantov - Samuel Oros, Martin Vlčák, Matúš Štoček, Adam Foltán, Lukáš Kubiš a Andrej Líška. Ani jeden z nich ale do cieľa neprišiel.

„Absolútna katastrofa. Tak ako v juniorskej kategórii, hneď v prvej zákrute pád, mokrá vozovka, totálne sa to nadelilo. Chalani všetci vzadu, ako-tak sa s vypätím síl dostali vôbec len do pelotónu Štoček, Foltán a Kubiš. Ostatní zostali vzadu, v grupette. Tí traja jazdili v balíku, ale keď mala skupina ešte sto ľudí, začali odlietať. Štoček ešte aj spadol. Sám. Všetci postupne vycúvali, boli bez šance na návrat. Ešte ich dobehlo grupetto, kde boli Oros s Vlčákom, takže sme mali piatich ľudí v grupette a slovenský mechaničák jazdil jediný za touto skupinou, pripadal som si ako tréner San Marína," citoval špecializovaný portál cycling-info.sk šéfa slovenskej reprezentácie do 23 rokov Michala Clementisa.

„Skupinu v polovici pretekov rozhodcovia odstavili a preteky sme mohli dopozerať maximálne ako fanúšikovia. Je to celé zle, nemám jediný pozitívny moment, ktorý by som odniekiaľ vytiahol. Tragédia. Takmer každý víkend jazdíme po pretekoch, v živote toľko reprezentačných výjazdov žiadna generácia pred nimi nemala a všade sme poslední. Estónci, s ktorými sa stretávame na pretekoch a poznám sa s ich trénerom, majú ešte menší rozpočet ako my, maličká krajina a jeden od nich tretí, druhý čo cestu skoro ani nejazdí bez problémov v balíku. Chalani nechcú, nemajú na to. Neviem, čo ďalej," dodal Clementis pre cycling-info.sk.