TASR

Dnes o 15:13 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Real nevzdáva boj o Neymara, ponúka mu vraj až 40 miliónov ročne

Šéf "bieleho baletu" Florentino Pérez vraj už do Paríža poslal prvú oficiálnu ponuku

Brazílsky futbalista Neymar, archívna snímka — Foto: TASR/AP

Madrid 10. augusta (TASR) - Futbalový klub Real Madrid nevzdáva boj o angažovanie Brazílčana Neymara z Paríža St. Germain. V prípade prestupu má už vraj pre neho pripravený kontrakt na päť sezón s ročným platom 40 miliónov eur. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na španielske periodikum Sport.

Podľa ďalšieho denníka Marca šéf "bieleho baletu" Florentino Pérez poslal do Paríža už aj prvú oficiálnu ponuku. Za najdrahšieho futbalistu sveta ponúka 120 miliónov eur a navyše držiteľa Zlatej lopty za rok 2018 Luku Modriča.

Dvadsaťsedemročný Neymar je v Paríži od roku 2017, keď ho tamojšie PSG vykúpilo z Barcelony za rekordných 222 miliónov eur. S úradujúcim francúzskym majstrom má platnú zmluvu do roku 2022 s ročným platom 36 miliónov eur, no v Paríži nie je spokojný. Sám hráč by ale údajne uprednostnil návrat do tímu FC Barcelona.