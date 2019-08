TASR

Dnes o 15:09 čítanie na menej ako minútu 0 zdieľaní Falcao sa už dohodol s Galatasarayom na podmienkach zmluvy

Jeho súčasný klub AS Monaco ho však pustí až vtedy, keď za neho bude mať náhradu.

Na archívnej snímke z 2. augusta 2014 je futbalista AS Monaco Radamel Falcao — Foto: TASR/AP

Monako 10. augusta (TASR) - Kolumbijský futbalista Radamel Falcao sa už dohodol s tureckým Galatasarayom Istanbul na podmienkach zmluvy. S tureckým majstrom by mal podľa denníka La Gazzetta dello Sport podpísať zmluvu do roku 2022 s ročným platom 5 miliónov eur plus bonusy.

Tridsaťtriročný Falcao je hráčom "Kniežat" od roku 2014. V ich drese stihol odohrať 140 duelov, v ktorých strelil 83 gólov. V rámci svojho pôsobenia v klube si dvakrát odskočil do anglickej Premier League, kde hosťoval v Manchestri United a Chelsea Londýn.