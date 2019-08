TASR

Kvalifikácia na ME 2020.: Maďarský tréner chce v zápase so Slovenskom víťazstvo

Súboj sa uskutoční 9. septembra.

Na archívnej snímke radosť slovenských hráčov — Foto: TASR/Martin Baumann

Budapešť 9. augusta (TASR) - Tréner maďarskej futbalovej reprezentácie Marco Rossi verí, že jeho zverenci uspejú v dôležitom zápase o postup na EUR0 2020 so Slovenskom. Talianskeho kormidelníka potešilo, že o duel je obrovský záujem medzi fanúšikmi, ktorí v priebehu dvoch hodín vykúpili všetky vstupenky. Súboj sa uskutoční 9. septembra o 20.45 h v budapeštianskej Groupama aréne.

Podľa kormidelníka Maďarska už dávno nebol taký harmonický vzťah medzi mužstvom a fanúšikmi. „Je výborné, že v reprezentácii vidím hráčov so zdravým sebavedomím. Popri tom je ešte dôležité, že mužstvo získalo dôveru fanúšikov. Kvalifikáciu na ME a dôležité víťazstvo proti Slovensku chceme aj my aj fanúšikovia a to pôsobí veľmi motivovane na hráčov a realizačný tím. Ako som to už v minulosti povedal, septembrový zápas je veľmi dôležitý pre postup na ME 2020, ktoré sa budú konať aj v Budapešti. Slovensko má výborných hráčov, to sme mohli vidieť aj v prvom vzájomnom stretnutí, v ktorom sme prehrali," vyhlásil Rossi pre oficiálny web maďarského zväzu.

Podľa talianskeho trénera sa úspechy proti Chorvátsku a Walesu zrodili aj preto, lebo fanúšikovia hnali mužstvo k víťazstvám. „Som veľmi šťastný, že je taký veľký záujem o mužstvo a že sa za taký krátky čas predali vstupenky na zápas so Slovenskom. Aj to dokazuje, ako veľmi potrebujeme nový Národný štadión, ktorý otvoria v novembri. Z vlastného príkladu viem, že zápas ako proti Slovensku, je veľmi dôležitý a môže byť emotívny. Kvôli tomu som už dvakrát dostal trest, odkedy som tréner reprezentácie. Preto si proti Slovensku musím dať veľký pozor, aby ma nechytili emócie a aby som mužstvo viedol v rámci predpisov. Netreba zabudnúť aj na to, že výsledky sa môžu vyvíjať aj tak, že proti Azerbajdžanu budeme oslavovať veľký úspech. Bolo by pre mňa strašné, ak by som nemohol byť toho súčasťou."

Marco Rossi oznámi káder na dvojzápas s Čiernou Horou a Slovenskom 26. augusta a hráči budú mať zraz v Telki 1. septembra. Maďarská reprezentácia odohrá 4. septembra prípravný duel v Podgorici s Čiernou Horou, o päť dní neskôr hostí v Groupama Aréne Slovensko.

Predaj vstupeniek sa začal v piatok o 10.00 h v onlajn sieti zväzu meccsjegy.mlsz.hu a v predajni Ticket Express Bálna v Budapešti. Záujem bol oveľa väčší ako počet dostupných lístkov. Šesťtisíc pernamentkárov si už vstupenky zabezpečilo v predstihu, do predaja išli ostatné voľné lístky. Kapacita Groupama arény v medzištátnych zápasoch je 22 000 divákov.