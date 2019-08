TASR

Dnes o 20:00 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Hlinka Gretzky Cup: Slováci v prestrelke zdolali Švajčiarsko a skončili na 7. mieste

S turnajom sa lúčime víťazstvom.

Na snímke hráč Slovenska Róbert Bačo sa teší z gólu do brány Švajčiarska — Foto: TASR/Martin Palkovič

Piešťany 9. augusta (TASR) - Slovenskí hokejisti do 18 rokov zvíťazili v piatok vo svojom záverečnom vystúpení na medzinárodnom turnaji Hlinka Gretzky Cup v Piešťanoch nad Švajčiarskom 7:5. Vďaka triumfu nad Helvétmi obsadili konečné 7. miesto.

Zverenci Ivana Feneša zaknihovali na turnaji v skupine tri prehry. Švédsku podľahli 2:3, USA 3:4 po predĺžení a rovnako v nadstavenom čase prehrali s Ruskom 1:2. V zápase o 5. miesto v Břeclavi zvíťazili domáci hokejisti nad USA 4:3 po predĺžení.

Hlinka Gretzky Cup hokejistov do 18 rokov, zápas o 7. miesto: SLOVENSKO - Švajčiarsko 7:5 (2:2, 3:0, 2:3) Góly: 11. Bačo (Jombík, Faith), 14. Myklukha (Faith, Chromiak), 22. Kašlík (Kolenič), 32. Petráš (Nemec), 38. Chromiak, 54. Kašlík (Kolenič, Rehák), 60. Myklukha – 4. Robin (Derungs), 8. Streule (Zaugg, Nussbaumer), 43. Zaugg (Hofer, Lindemann), 50. Fahrni (Meier), 55. Allenspach (Knak). Rozhodovali: Stano, Štefik - Durmis, Vyšný, vylúčení: 3:3, presilovky: 1:1, oslabenia: 0:0 Slovensko: Latkóczy – Fatul, Kňažko, Stacha, Nemec, Groch, Putala, Ketner, Jombík – Chromiak, Myklukha, Lašák – Kašlík, Rehák, Kolenič – Mastič, Faith, Bačo – Nemec, Petráš, Šramaty Švajčiarsko: Patenaude (21. Henauer) – Meier, Chanton, Delémont, Sidler, Nussbaumer, Streule, Maurer – Derungs, Fahrni, Robin – Zaugg, Lindemann, Hofer – Bottini, Allenspach, Knak – Dufey, Bieri, Ritzmann – Reichle

Hlasy /zdroj hocekyslovakia/:

Ivan Feneš, tréner SR 18: „Toto víťazstvo sa rodilo ťažko, výkon však hodnotím pozitívne, pretože my nie sme kapela, ktorá môže hrať úplne v každom zápase vždy na sto percent. Sú to mladí chlapci, ktorí sú v hokejovom vývoji a presne takéto zápasy ich posúvajú ďalej. Opäť ukázali veľký charakter a podali tímový výkon, víťazstvo si určite zaslúžili. Chalanov sme pripravovali na lepší vstup do zápasu, lenže dopustili sme sa v úvode chýb, ktoré nás pribrzdili. V prvej tretine sme sa dostávali pomalšie do hry. Druhá tretina bola z našej strany veľmi slušná, ale v tretej sme sa už trochu trápili. V priebehu piatich dní sme odohrali štyri ťažké zápasy, v ktorých sme hrali proti veľmi náročným súperom a podali sme výborné výkony. Chalani ukázali veľký charakter počas tohto turnaja. Na tom všetkom môžeme ďalej stavať."

Richard Petráš, útočník SR: „Nebol to z našej strany najlepší výkon, ale myslím, že víťazstvo sme si zaslúžili za výkony, aké sme predvádzali na celom turnaji. Mali by sme hrať lepšie v obrane, ale našťastie sme strelili viac gólov ako súper. Sme veľmi radi, že sme vyhrali."

Ján Lašák, útočník SR: „Nevstúpili sme dobre do zápasu, bolo to aj vidieť, potom sme sa pomaly zdvihli, ale nedostali sme sa úplne k našej hre. Našťastie sme vyhrali a to je to hlavné. Po zlom úvode sa prejavila sila v našom kolektíve. Stále sme držali spolu a verili sme si až do poslednej minúty. To bolo dnes rozhodujúce."

Martin Chromiak, útočník SR: „Dnes to nebol z našej strany taký dobrý výkon ako v predošlých zápasoch, ale nakoniec sme to zvládli a dotiahli do víťazného konca. Určite nás to teší. Vo všetkých štyroch zápasoch sme inkasovali ako prví, dnes sme tiež nezačali dobre, ale som rád, že nakoniec sme sa mohli aj my tešiť z víťazstva."