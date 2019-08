TASR

Jazero Úhorná je čoraz obľúbenejšie, mínusom je viac neporiadku

V rekreačnej lokalite plánujú menšie investície.

Ilustračné foto — Foto: TASR/Jana Vodnáková

Smolník 9. augusta (TASR) – Jazero Úhorná v okrese Gelnica, ktoré spadá do katastra obce Smolník, vyhľadáva čoraz viac turistov. Podľa starostu Radoslava Dlugoša je za tým aj postupná zmena klímy, respektíve otepľovanie.

„Pred tromi rokmi sme získali grant cez Terra Incognita na lodenicu, už ju bolo potrebné zrekonštruovať. Postupne sme nakúpili kajaky a bránice, ktoré si možno požičať, sú tam i lavičky a nechýba bufet. Plánujeme oddeliť športovú zónu od oddychovej a zároveň rozširujeme detské ihrisko, čiže to dávame dokopy,“ povedal s tým, že obec chce zrekonštruovať aj tamojšie pódium. „Nechceme z tejto lokality 'Las Vegas', chceme zachovať jej turistický a prírodno-lesný nádych,“ dodal.

Najviac ľudí prichádza k jazeru v letných mesiacoch. Podľa aktivistu Daniela Sivuliča sa počet návštevníkov počas horúcich víkendov môže vyšplhať na niekoľko stoviek, prevažne ide o obyvateľov Gelnického, Košického a Rožňavského okresu. „Často sem zavítajú aj motorkári z celého Slovenska, Poľska, Česka či Nemecka. Okrem kúpajúcich sa, fanúšikov prechádzok či kempujúcich chodia na jazero takmer každé ráno aj rybári,“ povedal.

Podľa Dlugoša je každoročný nárast návštevníkov priamo úmerný vývoju počasia. Ako pripomenul, čím viac ľudí, tým viac neporiadku. „Robí nám to dobre aj zle. Ale v tomto našom regióne sme vďační za každého návštevníka,“ dodal starosta.

Rovnako za najväčší problém označil znečisťovanie aj Sivulič. Podľa jeho slov je spôsobované rybármi, kempujúcimi, neohľaduplnými fajčiarmi, ale aj niektorými obyvateľmi obce Úhorná, z ktorej sa potokom dostávajú k jazeru odpadky.

„V nevyhovujúcom stave sú aj takzvané suché toalety pre verejnosť, ktoré sa nachádzajú pod hrádzou. Jedným z problémov jazera je množstvo sedimentu na dne, ktorý by bolo potrebné vybagrovať,“ uviedol s tým, že v lokalite by sa zišlo aj viac odpadkových košov, lavičiek či väčšie mólo. Podľa neho by tiež prospeli občasné policajné hliadky.

Ako hovorí, miestni si poväčšine neprajú veľký nárast počtu návštevníkov. „No sme si istí, že pri správne nastavených a dobre fungujúcich službách by viac turistov prinieslo pre jazero a Smolník aj viac financií,“ uzavrel Sivulič.