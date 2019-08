TASR

V Novom Meste pribudne ďalší oplotený výbeh pre psov

Sprevádzkovať by ho chceli ešte tento rok.

Najväčší oplotený výbeh pre psov s cvičiskom na Slovensku pod názvom Psí park otvorili v bratislavskej Petržalke 19. septembra 2014. — Foto: TASR/Pavel Neubauer

Bratislava 9. augusta (TASR) – V bratislavskom Novom Meste pribudne majiteľom štvornohých miláčikov ďalšie venčovisko, resp. oplotený výbeh pre psov. Po dohode s vlastníkmi pozemku a podpísaní nájomnej zmluvy na jedno euro ročne ho mestská časť plánuje vybudovať na Pionierskej ulici. Sprevádzkovať by ho chcela ešte tento rok.

„Mestská časť sa snaží rozširovať plochy, na ktorých sa môžu psi voľne pohybovať. Problémom je, že nemáme vlastné pozemky a keď aj nejaké máme, nie sú vhodné na vybudovanie výbehu pre psov. Nachádzajú sa v tesnej blízkosti obytných domov a ľudia, ktorí psa nemajú, protestujú," uviedol pre TASR novomestský starosta Rudolf Kusý.

V prvej fáze osadí do nového výbehu mestská časť koše na psie exkrementy, koše na odpadky a sedenie pre návštevníkov. Samospráva má však ambíciu získať do nájmu, prípadne do zverenia aj susedné pozemky. „V tom prípade plánujeme rozšírenie výbehu pre psov a inštaláciu herných prvkov pre psov," poznamenal Kusý.

Mestská časť má v súčasnosti výbeh pre psov v parku Gaštanica na Jeséniovej ulici na Kolibe a dve oplotené venčoviská s hracími prvkami v parku na Hálkovej ulici, kde majú voľný výbeh zvlášť malí a väčší psi. Okrem toho na základe súhlasu vlastníka pozemku sa nachádza dočasné venčovisko pri jednej z administratívnych budov na Tomášikovej ulici.

Nové Mesto eviduje približne 2000 psov, samospráva sa zodpovedných chovateľov psov snaží zvýhodňovať. Napríklad znížením dane za psa na polovicu v prípade, ak majiteľ preukáže, že pes absolvoval skúšku základnej ovládateľnosti, prípadne inú podobnú skúšku preukazujúcu ovládateľnosť.

Mestská časť tiež osadila koše na psie exkrementy a stojky na papierové vrecká, v súčasnosti ich je viac ako 140. Vrecúška sú dopĺňané trikrát týždenne. Pre chovateľov psov, ktorí platia daň za psa, je k dispozícii raz ročne tzv. štartovací balíček, ktorý obsahuje 200 vrecúšok na exkrementy.