Do Nitry sa po rokoch vrátia dožinky i mestské hody

Po rokoch sa oslavy vracajú do centra Nitry.

Nitra 9. augusta (TASR) – Do Nitry sa po rokoch vrátia dožinky i tradičné mestské hody. V sobotu 17. augusta prinesú hudobnú a tanečnú zábavu a ochutnávku gurmánskych špecialít a typických nitrianskych pochúťok.

Hodové oslavy sa spájajú so sviatkom Nanebovzatia Panny Márie a Mariánskou púťou k Matke Božej na Kalvárii a tiež so žatvou a poďakovaním za úrodu. Po dlhých rokoch sa oslavy týchto sviatkov vracajú do centra Nitry na Svätoplukovo námestie.

„Súčasná generácia nebola k mestským dejinám vychovávaná a práve z tohto dôvodu sme sa rozhodli usporiadať hodové slávnosti a spojiť ich s dožinkami, aby sme sa vrátili k sviatkom našich predkov,“ povedal nitriansky viceprimátor Daniel Balko.

Ako pripomenul, návštevníci sa môžu tešiť na regionálne kulinárske špeciality, medzi ktorými nebudú chýbať lokše, drapáky pripravované zo zemiakového cesta či "strásanka" varená zo zemiakov, cibuľky, kyslej kapusty, domáckej klobásky a údeného kolena.

Návštevníci si budú môcť pochutiť aj na klobásach i rôznych zabíjačkových špecialitách. Pre vegetariánov bude pripravený vegetariánsky guláš i vege-burger. „Okrem sprievodu či kultúrneho programu budú mať návštevníci podujatia možnosť vidieť spôsob prípravy tradičných jedál, či celkom bez ostychu nazerať do hrncov ozajstných kuchárskych majstrov,“ povedala Silvia Zeumerová z odboru mestského rozvoja a cestovného ruchu.