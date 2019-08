TASR

Lucas Hernandez by mal debutovať za Bayern v pondelok proti Cottbusu

Do Bavorska prestúpil ešte v marci.

Nemecký futbalista Timo Werner (vľavo) a Francúz Lucas Hernandez bojujú o loptu v zápase Ligy národov Nemecko - Francúzsko v Mníchove 6. septembra 2018. — Foto: TASR/AP

Mníchov 9. augusta (TASR) - Nemecký futbalový klub Bayern Mníchov by už v najbližšom súťažnom zápase mohol počítať so službami Lucasa Hernandeza. Najdrahší hráč v histórii Bundesligy by "bavorom" mal pomôcť v pondelkovom dueli Nemeckého pohára na pôde treťoligovej Energie Cottbus.

„Pracujem na návrate a dúfam, že v pondelok už nastúpim," uviedol Hernandez, ktorý v máji absolvoval operáciu kolena. „Cítim sa dobre a nepociťujem žiadne bolesti," dodal člen tímu úradujúcich majstrov sveta.

Dvadsaťtriročný obranca sa dohodol na prestupe do Mníchova zo španielskeho Atletica Madrid ešte počas marca. Prestupovou čiastkou 80 miliónov eur sa stal aj najdrahším obrancom na svete. Informáciu priniesla agentúra DPA.