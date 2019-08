TASR

Dinamo Moskva sa dohodlo na kontrakte s Philippom

Finančné detaily a dĺžku kontraktu zatiaľ kluby nezverejnili

Maximilian Philipp (uprostred) — Foto: TASR/AP/Martin Meissner

Moskva 9. augusta (TASR) - Nemecký futbalista Maximilian Philipp prestupuje z Borussie Dormund do ruského Dinama Moskva. Dvadsaťpäťročný útočník podpísal s novým zamestnávateľom 5-ročný kontrakt. Finančné detaily a dĺžku kontraktu zatiaľ kluby nezverejnili, no prestupová čiastka by podľa portálu transfermarkt.com mala byť 20 miliónov eur.

„Bolo výnimočné hrať za Borussiu," uviedol Philipp, ktorý do Borussie prestúpil v roku 2017 z Freiburgu. V Dortmunde sa mu však nepodarilo etablovať do pozície stabilného hráča základnej zostavy. V uplynulej sezóne Bundesligy zasiahol len do 18-tich duelov, v ktorých si pripísal jeden presný zásah. Informáciu priniesla agentúra DPA.