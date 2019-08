TASR

Dnes o 14:00 čítanie na minútu 0 zdieľaní Príbeh orlice Aničky a jej druha Arnolda sa ešte nekončil

To, či ide aj o Aničkinho dlhoročného partnera Arnolda, ochranári s istotou povedať nemôžu.

Ilustračné foto — Foto: spravatanap.sk

Vysoké Tatry 9. augusta (TASR) - Príbeh orlice Aničky a jej druha Arnolda, známych vďaka sledovaniu pomocou GPS solárnej vysielačky, sa ešte neskončil. V hniezdnej lokalite pravdepodobne najznámejšej slovenskej orlice sa totiž ochranárom podarilo koncom júna na základe záletov do lesného porastu nájsť novopostavené hniezdo v hustej korune smreka.

„To, či išlo práve o orlicu Aničku a jej druha, sme na začiatku hniezdnej sezóny ešte netušili. Až po zhotovení mnohých fotografií sa potvrdilo, že jeden z dospelých orlov má na nohe modrý krúžok. Presný Aničkin číselný kód sa ale podarilo odčítať až začiatkom augusta," uviedla Erika Feriancová zo Správy Tatranského národného parku (TANAP-u).

V SR sa už niekoľko rokov vykonáva farebné značenie orlov krikľavých a tak s modrými krúžkami a s rôznymi kódmi ich lieta po Slovensku niekoľko stoviek. To, či ide aj o Aničkinho dlhoročného partnera Arnolda, však ochranári s istotou povedať nemôžu.

„O orloch krikľavých je však známe, že vytvárajú celoživotné monogamné partnerstvá a sú výbornými ochrancami svojho hniezda a rodiny. Preto, ak sa mu po ceste do Afriky a späť nič zlé nestalo, predpokladáme, že ide o Arnolda," dodala Feriancová.

Zároveň potvrdila, že párik slovenských orlov úspešne vychoval opäť jedno mláďatko, ktoré ochranári pozorovali a fotograficky zdokumentovali koncom júla. „Potešujúce je, že Anička je stále v dobrej kondícii, hoci už nie je najmladšia. Jej vek odhadujeme na minimálne desať rokov," ozrejmila Feriancová s tým, že úspešné hniezdenie Aničky a Arnolda v tejto lokalite je pre ochranárov aj istým zadosťučinením.

Ochrana hniezdnych lokalít chránených druhov vtákov totiž znamená mnoho hodín strávených v teréne pri identifikácii hniezd a následné hľadanie dohody s vlastníkmi pozemkov na rokovaniach.

Podľa riaditeľa Správy TANAP-u Pavla Majka dobrá správa je, že Anička so svojím druhom ostala verná tejto lokalite. „Minulý rok sme dali solárnu vysielačku bocianovi Vavrincovi a ten sa už nevrátil, takže pravdepodobne zahynul počas zimovania v Afrike. To, že sme orlicu opäť spozorovali na jej území, je veľmi dobré. Sú to chránené druhy, ktoré citlivo pozorujeme, majú veľký ekologický význam, likvidujú hlodavcov škodlivých poľnohospodárstvu, takže majú prínos aj pre človeka z hľadiska biologickej ochrany poľnohospodárskej krajiny," dodal Majko.

Samica orla krikľavého, ktorej ochranári dali meno Anička, mala na sebe solárnu vysielačku od roku 2013 tri roky. Vďaka tomu mohla laická i odborná verejnosť sledovať na internete jej pohyb na zimovisko a potom aj späť domov, pod Tatry.