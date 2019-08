TASR

Čiliak tvrdí, že Slovan mu vyplatil všetky dlhy, ale boli tam aj vyhrážky

Čiliak podal na bratislavský Slovan aj trestné oznámenie.

Na snímke hokejový brankár Marek Čiliak, archívna snímka — Foto: TASR/Martin Palkovič

Brno 9. augusta (TASR) - Slovenskému hokejovému reprezentantovi Marekovi Čiliakovi Slovan Bratislava vyplatil všetky dlhy z uplynulej sezóny. Brankár Komety Brno to uviedol v rozhovore pre český portál idnes.cz po prípravnom zápase proti Českým Budějoviciam (6:4).

Čiliak spolu s Dávidom Bucom, Patrikom Lamperom a Tomášom Hrnkom odmietli podpísať navrhovaný splátkový kalendár a klubu dali ultimátum vyplatiť dlhy do 1. augusta. Práve Čiliak bol pri riešení situácie najrazantnejší a podal na vedenie "belasých" trestné oznámenie.

„Za mňa komunikoval môj právnik. Ihneď ma informoval, že splátkové kalendáre nie sú postavené správne. Napriek nejakým vyhrážkam, ktoré mi chodili, sme všetci štyria do toho išli priamo bez debaty a dnes máme všetko vyplatené. Ostatní chlapci teraz môžu ľutovať, že sa nezachovali rovnako," uviedol Čiliak.

Dvadsaťdvanásobný reprezentant Slovenska sa v rozhovore vyjadril aj k domácim majstrovstvám sveta či k svojmu návratu do kádra Komety Brno. „Škoda, že sme na MS nepostúpili do štvrťfinále, no hrali sme dobre. Čo sa týka mňa konkrétne, nevedel som sa dostať do takého rozpoloženia, aké som zažíval v play off českej extraligy v drese Komety. Neviem povedať, prečo to tak bolo, možno za to mohla aj náročná a stresujúca sezóna v Slovane. Teraz mám však už pokoj v Komete. Som každý deň s rodinou, aj keď vypadnúť do Ruska na 8 dní bolo niekedy fajn," dodal na záver Čiliak