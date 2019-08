TASR

Dnes o 13:47 čítanie na minútu 0 zdieľaní Úspech z tenisových ME má podľa Mošku pomôcť juniorkám k vstupu do veľkého tenisu

Vo finále podľahli Bieloruskám 1:2, keď v rozhodujúcej štvorhre nevyužili tri mečbaly.

Na snímke zľava Viktória Morvayová, Michaela Kadlečková, Romana Čisovská a nehrajúci kapitán Ján Sabovčík počas tlačovej konferencie po návrate z Majstrovstiev Európy tenistiek do 18 rokov v Bratislave 9. augusta 2019. — Foto: TASR/Martin Baumann

Bratislava 9. augusta (TASR) - Slovenské tenistky do 18 rokov Viktória Morvayová, Romana Čisovská a Michaela Kadlečková považujú zisk striebra na ME vo francúzskom Granville za veľký úspech, no finále proti Bielorusku ich stále škrie. K titulu na kontinentálnom šampionáte im chýbala jediná loptička.

Slovenky postúpili zo skupiny do vyraďovačky z druhého miesta. Vo štvrťfinále zdolali Maďarsko 2:1, v semifinále Veľkú Britániu rovnako 2:1, vo finále podľahli Bieloruskám 1:2, keď v rozhodujúcej štvorhre nevyužili tri mečbaly.

„V skupine hrali dievčatá dobre, prehrali sme iba s Francúzkami, ale v tom zápase nám už o nič nešlo. Finále sme prehrali smolne, hralo sa o každú loptu. Vo štvorhre sme nezvládli supertajbrejk, ale taký je šport," povedal na piatkovej tlačovej konferencii kapitán tímu Ján Sabovčík.

Na finálové dvojhry nastúpili členky NTC Viktória Morvayová a Romana Čisovská. Morvayová prehrala v tesnom zápase s Annou Kubarevovou 4:6, 7:5, 5:7. Slovenské nádeje oživila jednotka Romana Čisovská, ktorá vybojovala pre Slovensko bod po víťazstve 6:2, 2:6, 7:5 nad Viktorijou Karapatskou a vyrovnala stav stretnutia na 1:1.

O všetkom rozhodovala záverečná štvorhra, do ktorej Sabovčík nominoval obe singlistky. Zápas dospel až do supertajbrejku, v ktorom mali Slovenky za stavu 9:6 tri mečbaly. Bielorusky Kanapacká s Kubarevovou sa však nevzdali a otočili stav vo svoj prospech. „Striebro je dobré, nikto to nečakal, ale chýbala nám jedna lopta a to nás mrzí. Ale inak sme so ziskom striebra spokojné," povedala pre TASR Čisovská.

Úspech slovenských dievčat vyzdvihol aj Igor Moška, generálny sekretár Slovenského tenisového zväzu (STZ). V ére samostatnosti sa slovenské dievčatá predstavili vo finále ME družstiev do 18 rokov šiestykrát. V roku 2012 sa zo zisku zlatých medailí tešilo družstvo v zložení Anna Karolína Schmiedlová, Petra Uberalová, Natália Vajdová.

Z celkového triumfu sa Slovenky tešili aj v roku 1996, keď bola líderkou tímu Ľudmila Cervanová. „Teší ma, že sme tento úspech získali v najviac cenenej kategórii do 18 rokov, pretože odtiaľ je to už len krôčik k veľkému tenisu. Dievčatá získali vďaka tomu potrebné sebavedomie," uviedol Moška.

Hráčky však úspech nepreceňujú. Vedia, že ich ešte čaká tvrdá drina. „Sebavedomie je väčšie, ale neberiem to teraz tak, že sa budem chváliť a chodiť s nosom hore. Samozrejme, teraz viem, že môžem hrať veľké zápasy, ale beriem to s rezervou. Hrala som dobre celý turnaj, najviac ma teší môj výkon proti Maďarsku, kde som zdolala hráčku, ktorá je vyššie v renkingu ako ja, navyše som v jednom sete triumfovala 6:1," uzavrela Čisovská.