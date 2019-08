TASR

Dnes o 13:45 čítanie na minútu Letný vlak medzi poľskou Muszynou a Popradom má úspech

Celkovo víkendové spojenie oslovilo už takmer 4000 záujemcov.

Ilustračný obrázok — Foto: TASR/František Iván

Poprad 9. augusta (TASR) - Nový sezónny spoj z poľskej Muszyny do Popradu a späť má medzi cestujúcou verejnosťou úspech a stal sa jednou z turistických atrakcií letnej sezóny. Celkovo toto víkendové spojenie, zatiaľ počas 12 dní, oslovilo už takmer 4000 záujemcov, čím sa podľa ministra dopravy a výstavby SR Árpáda Érseka (Most-Híd) prekročili aj najoptimistickejšie očakávania.

Podtatranský vlak, ako rýchle spojenie spájajúce aj Kežmarok a Starú Ľubovňu, premáva cez letné prázdniny počas víkendov. Toto nové slovensko-poľské dopravné prepojenie bolo zaradené do cestovného poriadku vo verejnom záujme a je dotované rezortom dopravy.

„Som rád, že sa nám podarilo zrealizovať niekoľkoročné úsilie a letný vlak z Popradu do Muszyny a späť sa stal obľúbeným spojením a dovolenkovým hitom. Toto železničné spojenie na slovensko-poľskom pohraničí pomôže zvýšiť atraktivitu regiónu a priláka viac turistov, pre ktorých sa zjednoduší cestovanie," skonštatoval Érsek.

Ministerstvo sa tri roky snažilo zaviesť toto cezhraničné spojenie v záujme zjednodušenia cestovania, podpory regiónov a cestovného ruchu, kde rezort videl jasne rastúci potenciál.

Na vlak z Popradu do Muszyny nadväzujú aj prípoje smerom na Krynicu a Nowy Sacz, čo cestujúcim umožňuje dostať sa až do alebo z Krakova, pričom na území Slovenska naň nadväzujú prípoje do Košíc, resp. Starého Smokovca a Štrbského Plesa.

Po prvých poznatkoch z prevádzkovania tohto vlaku je po Vysokých Tatrách najväčší záujem o Starú Ľubovňu, ale najväčší ohlas medzi poľskými cestujúcimi je na možnosť vychutnávať si samotnú jazdu s výhľadom na tatranské končiare.