TASR

Dnes o 13:37 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Slováci si v predkvalifikácii na ME 2021 v basketbale veria aj proti Rumunom

Rumunsko zvíťazilo v "slovenskej" skupine nad Cyprom 85:70.

Michal Baťka ešte v drese Košíc, archívna snímka — Foto: TASR/Milan Kapusta

Bratislava 9. augusta (TASR) – Predkvalifikácia majstrovstiev Európy 2021 pokračuje pre slovenských basketbalistov druhým duelom. Po domácom víťazstve 67:60 nad Cyprom sa zverenci trénera Žana Tabaka predstavia na horúcej rumunskej pôde, kde chcú v sobotu 10. augusta o 18.00 h získať ďalšie dva body do tabuľky.

„Nálada je dobrá. Dôležité bolo, že sme zvíťazili nad Cyprom, aj keď možno ten basketbal nebol okulahodiaci a výsledok taký, ako sme si my predstavovali,“ povedal pre TASR kapitán družstva Michal Baťka. Spolu so spoluhráčmi a realizačným tímom si mohli v stredu večer pozrieť svojho najbližšieho súpera. Rumunsko zvíťazilo v "slovenskej" skupine nad Cyprom 85:70.

„Karty sú v podstate rozdané, Cyprus má dve prehry a tak chceme, aby sa to rozhodovalo medzi nami a Rumunskom. Očakávame ťažký zápas, budeme sa snažiť čo najlepšie na to pripraviť a urobiť všetko, aby sme boli úspešní. Videli sme, že je to mužstvo, ktoré má silných podkošových hráčov. Hrá agresívne v obrane, hrá veľmi rýchlo dopredu a hrá prienikový basketbal. Budeme musieť nejakým spôsobom nastaviť našu obranu na to, aby sme dokázali tieto veci zastaviť,“ prezradil asistent trénera Peter Torda.

Slovenskí basketbalisti sa proti Cypru nadreli na triumf, po nevydarenom prvom polčase museli otáčať duel, čo sa im napokon úspešne podarilo až v koncovke. Proti Rumunsku sa nemusí podobný scenár zopakovať vzhľadom na kvalitu súpera.

„Očakávame ťažšieho súpera a určite kvalitnejšiu basketbalovú krajinu. Majú vysokých pivotov, naturalizovaného Američana na rozohrávke. Úroveň bude o dosť vyššia, preto sa nemôže stať taký výpadok, ako sme mali v prvom polčase v zápase s Cyprom. Budeme musieť podať stopercentne koncentrovaný výkon, aby sme mohli pomýšľať na víťazstvo. Začať treba od agresivity, znepríjemňovať im každú minútu zápasu, mať širokú rotáciu a vytvárať na nich tlak. Nenechať ich hrať to, čo oni chcú, ale skôr pritlačiť ich do našej hry,“ zamyslel sa krídelník slovenského výberu Richard Körner.

Postupový kľúč je neúprosný, ďalej ide iba víťaz skupiny, preto je každý jeden bod dôležitý. „Aj preto sme hrali zápas s Cyprom do konca, pretože každý jeden bod bude rozhodovať. Samozrejme, nehovorím, že tam ideme prehrať čo najmenej, respektíve vyhrať čo najviac, pretože každý zápas je iný. Aj Rumuni nemusia mať svoj deň, nemusia hrať tak dobre ako na Cypre. My sa nepozeráme na nich, ale na seba,“ dodal na záver Torda.