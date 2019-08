Tímea Gurová

Dnes o 14:19 čítanie na 2 minúty 0 zdieľaní Muž chce nájsť milión pracovných miest pre ľudí s autizmom. Diagnózu mení na ich výhodu

Vlastnosti, ktoré ľuďom s autizmom sťažujú hľadanie práce, menia na ich výhodu. Nadácia celému svetu dokazuje, že aj autisti sú pre firmy posilou.

Thorkil Sonne si dal jedinečný cieľ. Nájsť prácu aspoň pre milión autistov. — Foto: FB: Specialisterne Foundation

DÁNSKO 11. augusta – Thorkil Sonne bol riaditeľom v IT firme, keď sa súčasťou jeho života stal aj autizmus. S manželkou si uvedomili, že sa ich skoro trojročný syn Lars vyvíja inak ako jeho starší bratia.

Okamžite s ním začali navštevovať tímy detských psychológov, len aby mu poskytli čo najlepšiu starostlivosť. Larsovi onedlho na to potvrdili autizmus.

„Lars by čelil životu, v ktorom by bol neustále nepochopený a izolovaný, pretože by pre neho bolo ťažké vyjadriť, čo ostatní očakávajú. S najväčšou pravdepodobnosťou by nikdy nemal normálny pracovný život,“ opisuje Thorkil Sonne myšlienky, ktoré ho viedli k založeniu nadácie.

Založil rodinný dom a vytvoril nadáciu Specialisterne, ktorej cieľom je poskytovať poradenstvo firmám tak, aby dokázali vytvoriť pracovné prostredie vhodné aj pre autistov.

Nevýhodu zmeniť na ich benefit

„Videl som, že autisti majú mnoho schopností, sú to úžasní ľudia, úprimní, dôveryhodní a šikovní. A chcú normálnu prácu, chcú tiež platiť dane,“ hovorí Thorkil.

Práve výnimočné charakteristiky ľudí s autizmom nadácia využíva ako konkurenčnú výhodu pri hľadaní práce. Pracovné miesta aj sama vytvára. Jej zamestnanci pracujú ako konzultanti pre softvérové firmy, programujú alebo vkladajú údaje pre podnikový aj verejný sektor.

„Vlastnosti, ktoré ich vylučujú z trhu práce sú v Specialisterne práve tie, ktoré z nich robia hodnotných zamestnancov. Ide predovšetkým o zmysel pre detail, vytrvalosť, netolerujú chyby. Nevnímame ich ako ľudí s diagnózou, práve naopak ako špecialistov. Preto ich aj voláme „špecializovanými ľuďmi,“ vysvetľuje organizácia.

Milión miest

Súčasťou fungovania nadácie je aj jedinečný prístup ku každému človeku. Počas polročného cvičebného programu prechádzajú tréningom a skúšajú si aj rôzne pracovné situácie.

Výsledkom je nájdenie skutočnej osobnosti človeka s dôrazom na jeho silné stránky. Za 15 rokov fungovania sa nadácia z Dánska rozšírila do 13 ďalších štátov sveta a v ďalších štyroch má blízke partnerské organizácie.

Doteraz sa podarilo zamestnať viac ako 10-tisíc ľudí s autizmom. Thorkil si však dal za cieľ nájsť na svete milión pracovných miest. Pozitívnou správou však je, že postupne pribúdajú ďalšie a ďalšie veľké svetové firmy, ktoré chcú ľudí s autizmom zamestnať.