Trojica českých študentov zbiera plasty v lese a stavia z nich turistické útulne

Vysokoškoláci z Brna si zaslúžia uznanie.

Projekt študentov z Brna — Foto: Archív Plastic Crystal

BRNO 11. augusta - Plastový odpad je problém, ktorý trápi celú planétu. Trojica študentov Vysokého učení technického z Brna ale prišla na spôsob, ako by mohla od tohto neduhu odľahčiť aspoň lesy. Ako informuje tlačová správa, Ondřej Venclík, Marco Aulisa a Štěpán Macek stoja za projektom Plastic Crystal, ktorý má slúžiť na odpočinok a vypratanie čiernych skládok.

Ide o malú stavbu, tzv. útulňu, ktorú, ako sme už spomenuli, môžu ľudia použiť na relax v prírode. Skladá sa z dreveného základu pokrytého plastovými doskami. Tie sú vyrobené z nazbieraného odpadu. Podľa autorov má útulňa okrem praktického významu (ochrana pred zlým počasím) aj symbolický - ochráni aj pred uponáhľanou dobou.

Vzor na severe

Ako inšpirácia mladíkom poslúžila Škandinávia. „Veľmi sa nám páči, ako v škandinávskych krajinách môžete vo voľnej prírode prísť do otvorenej chaty, založiť si tam táborák, prespať, ráno po sebe upratať a vrátiť do pôvodného stavu," vysvetľuje Ondřej dodávajúc, že ich kryštál je postavený presne na tento štýl a taktiež pomáha čistiť prírodu.

Plastic Crystal Foto: archív Plastic Crystal

Ďalší člen Marco vysvetľuje, že po jednorázovom použití sa z plastov stáva odpad bez akejkoľvek hodnoty, preto sa snažia tomuto materiálu vrátiť jeho dôstojnosť. „Aj preto sme si vybrali formu kryštálu, ktorý je známy pre svoju vycibrenú formu," hovorí. Jedna takáto útulňa v sebe nesie viac ako pol tony recyklovaného plastového odpadu.

Primárne chcú čistiť lesy

Plast zatiaľ chlapci získavajú od kamarátov, známych a zbieraním vo voľnom čase. Usilujú sa nadviazať spoluprácu s organizáciou Trash Hero Brno, ktorá čistí verejný priestor v Brne, a v budúcnosti sa chcú spojiť s recyklačnými strediskami. „Samozrejme, primárnym cieľom je využiť odpad, ktorý sa nájde v samotnom lese, kde bude Plastic Crystal stáť," hovorí Marco.

Jednu útulňu momentálne stavajú asi mesiac, čas by však chceli skrátiť na polovicu. Študenti zatiaľ nevedia, koľko takýchto stavieb sa im podarí umiestniť do prírody a ako sa k projektu postavia ľudia. „Tieto útulne sa budeme snažiť umiestňovať do lesov do blízkosti turistických chodníkov tak, aby ich mohli turisti pri svojich výletoch využiť na prespanie. Zároveň to bude veľký test pre našu mentalitu, pretože takto voľne prístupných objektov tú veľa nemáme," dodáva Štěpán.