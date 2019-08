TASR

Daniel Brogyányi vystavuje na Bratislavskom hrade maľované obrazy a objekty

Pozornosť umelec pútal aj zelenými fúzami.

— Foto: Facebook/Daniel Brogyányi

Bratislava 9. augusta (TASR) – Galériu na Západnej terase Bratislavského hradu zaplnil pestrofarebnými maľbami výtvarník Daniel Brogyányi. Dominujú na nich žltá, červená a zelená farba. V rovnako krikľavom farebnom oblečení bol na štvrtkovej (8. 8.) vernisáži, kde pútal pozornosť aj zelenými fúzami.

"Osmička je magické číslo, preto výstavu otvárame ôsmeho ôsmy," pre TASR zdôvodnil autor dátum jej začatia. Expozíciu nazval WellCome in my colorful life. Hneď pri vstupe do galérie "vítajú" návštevníkov Autoportréty v sochárskej a obrazovej podobe.

Paroháčka, Figový list, Nežná lotryňa, Prsia, Cenzúra, Vplyv okolia, Sám proti všetkým, Šťastie, Freska, Pod šiškou a ďalšie obrazy sú prevažne s figurálnou tematikou. Niektoré visia zo stropu, ďalšie sú na podlahe. Vo výbere asi 180 diel je niekoľko objektov: Cukríčky, Prienik planétou, Váza na ovocie či maľované sedačky.

Rodák z Nitry Daniel Brogyányi (1958) absolvoval štúdium fotografie na Strednej škole umeleckého priemyslu v Bratislave (1973 – 1977) u profesorky Miloty Havránkovej a na pražskej FAMU (1977 – 1982) u profesora Jana Šmoka. Je všestranný výtvarník.

Okrem fotografie sa venuje maľbe, soche, grafike, objektom, inštaláciám, počítačovej a inej umeleckej tvorbe. Od roku 1985 má za sebou desiatky autorských a skupinových výstav v slovenských mestách, Českej republike, Poľsku, Taliansku, Nemecku, Francúzsku, Rakúsku a iných krajinách. Táto potrvá do 1. septembra.