TASR

Nadal s Federerom budú kandidovať do Hráčskej rady ATP

V rade ATP sa uvoľnili miesta, keď sa svojich funkcií vzdala trojica ľudí.

Montreal 9. augusta (TASR) - Španielsky tenista Rafael Nadal a jeho dlhoročný veľký rival Švajčiar Roger Federer sa dohodli, že budú spoločne kandidovať do Hráčskej rady ATP. Nadal, osemnásťnásobný grandslamový víťaz, to oznámil na turnaji Masters 1000 v Montreale. Španiel postúpil v Kanade do štvrťfinále po víťazstve 6:3, 6:4 nad Argentínčanom Guidom Pellom.

V rade ATP sa uvoľnili miesta, keď sa svojich funkcií vzdali Holanďan Robin Haase, Brit Jamie Murray a Ukrajinec Sergij Stachovskij. „Rozhodli sme sa, že ideme s Rogerom do toho spolu," povedal Nadal.

„Obaja spoločne predstavujeme veľkú silu, čo by mohlo pomôcť nášmu športu. Uplynulý rok bol na ATP Tour ako na hojdačke. Spoločne si pomôžeme pochopiť, čo sa tam deje," dodal a poukázal na Srba Novaka Djokoviča, ktorý sa ako prezident Hráčskej rady ATP dostal v mnohých veciach do sporu s inými hráčmi.