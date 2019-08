TASR

Sziget festival má za sebou druhý deň, ovládli ho Richard Ashcroft a The 1975

Záver druhého dňa patril anglickej kapele The 1975.

Budapešť 9. augusta (TASR) – Maďarská metropola Budapešť žije od stredy 7. augusta hudbou. Dunajský ostrov Óbudai, na ktorom rozložil svoj areál známy festival Sziget, privítal desaťtisíc fanúšikov hudobnej scény.

Na hlavnom pódiu sa druhý festivalový večer (8.8.) predstavil Angličan Richard Paul Ashcroft (*11. 9. 1971). Tento spevák a skladateľ bol spevákom aj rytmickým gitaristom rockovej skupiny Verve od jej vzniku v roku 1990 až do ich rozdelenia v roku 1999. On je autorom hitov Bitter Sweet Symphony či Lucky Man, ktoré pre skupinu zložil. Verve sa na scénu vrátili v roku 2007, v lete 2009 sa opäť rozišli.

Úspešná sólová dráha

Na sólovej dráhe získal prvý úspech už v roku 2000, keď jeho pieseň A Song for the Lovers sa v hitparáde dostala na tretie miesto. V júni 2000 prichádza s debutovým albumom Alone with Everybody, ktorý sa v rebríčku albumov dostal až na prvú pozíciu. V úspechoch pokračoval, keď druhý album Human Conditions z októbra 2002 skončil tretí a tretí album Keys to the World z januára 2006 to dotiahol na druhé miesto.

Richard Ashcroft Foto: TASR/Jakub Kotian

V máji 2016 vydal štvrtý album These People a v októbri 2018 piaty Natural Rebel. V singlovej TOP 40 hitparáde mal deväť piesní, najlepšie Break the Night with Colour na treťom mieste. V máji 2019 získal Ashcroft Cenu Ivor Novello za mimoriadny prínos k britskej hudbe. Richard mal úspech, všetky jeho hity, medzi nimi aj Check the Meaning či Music Is Power však prebil hit Bitter Sweet Symphony, ktorý dal na záver svojho vystúpenia.

Záver druhého dňa patril anglickej kapele The 1975. Založili ju v roku 2002 v Manchesteri kamaráti zo školy, spevák a gitarista Matthew Matty Healy, gitarista Adam Hann, basgitarista Ross MacDonald a bubeník George Daniel.

Oceňovaní hudobníci

Od prvého stretnutia po prvý singel im to trvalo takmer dekádu, no potom išlo o raketový štart z neznámej kapely medzi hviezdy britského indie popu. Skôr než vydali debutový album predskakovali Muse, the Neighbourhood či Rolling Stones. I tak bolo iste prekvapením, keď sa ich eponymný debut The 1975 stal okamžite číslom jedna v UK Albums Chart.

V roku 2016 získali BBC Music Awards for Live Lounge Performance of the Year a v roku 2017 pridali prestížnu Brit Awards pre najlepšiu britskú skupinu. Na svojom konte majú tri vydané albumy a všetky tri sa dostali v anglickom rebríčku na prvé miesto. Najúspešnejším bol druhý I Like It When You Sleep, for You Are So Beautiful Yet So Unaware of It z februára 2016, ten bol prvý aj v Spojených štátoch.

Kapela The 1975 Foto: TASR/Jakub Kotian

Matty Healy z kapely The 1975 Foto: TASR/Jakub Kotian

Set medzi fanúšikmi zarezonoval

V singlovej Top 40 hitparáde mali zatiaľ osem skladieb, prvý úspech im priniesol singel The City z augusta 2012, ktorý sa v hitparáde dostal na 30. miesto. Z aktuálneho, tretieho albumu A Brief Inquiry into Online Relationships, ktorý vydali v novembri minulého roka, zahrali skladby Give Yourself a Try, TooTimeTooTimeTooTime, Sincerity Is Scary a It's Not Living, z predchádzajúcich albumov pridali songy A Change of Heart či Love Me.

Ich set, podobne ako set Richarda Ashcrofta mal veľký ohlas u fanúšikov.

Na druhom najväčšom festivalovom pódiu v stane A38 sa predstavili aj Yungblud a skupina Chvrches. Mladý, 22 ročný Angličan Yungblud má zaujímavé civilné meno, Dominic Richard Harrison (*5.8.1997). Na scéne je od roku 2017, má jeden vydaný album 21st Century Liability, jeho najväčším hitom je skladba 11 Minutes.

Už po polnoci nastúpila na pódium škótska synthpopová formácia Chvrches. Na scéne sú od septembra 2011. The Bones of What You Believe je názov ich debutového albumu zo septembra 2013. V septembri 2015 pod názvom Every Open Eve pridali druhý a v máji 2018 tretí album Love Is Dead. Z pódia zazneli songy Miracle, Get Out či Recover. Kapela má na odpočinok iba pár hodín, v piatok večer už koncertujú v Piešťanoch na festivale Grape.

Festivalový večer končí vlastne až ráno, o tretej hodine ráno začínal svoj set na pódiu A38 Austrálčan Sonny Fodera, o piatej začínali produkciu Holanďania Dyro B2B Loopers.