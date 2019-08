Klaudia Fiolová

Dnes o 21:19 čítanie na minútu 0 zdieľaní Fotografka zachytila nádherný moment. Dôvod dúhovej farby mamičiek a ich detí je dojemný

Dúhové farby, do ktorých sa mamičky s ich ratolesťami obliekli, majú špeciálny význam.

Fotenie v dúhových farbách pre vyšší účel — Foto: Facebook/Ashley Sargent Photography, LLC

NEW YORK 11. augusta - Fotografka Ashley Sargent prekvapila svojim novým projektom, ktorý sa volá „rainbow babies", čo v preklade znamená dúhové bábätká. Pomocou tohto slovného spojenia sa nazývajú detičky, ktoré sa narodili matkám potom, ako prekonali potrat alebo iným spôsobom stratili bábätko.

Po tejto skúsenosti má nejedna žena problém znova otehotnieť a vychovať ďalšie dieťa. Nápad s dúhovými farbami dostala potom, ako zverejnila na profile fotku matky s „dúhovým dieťaťom" a prišlo jej veľa komentárov, kde sa s tým ženy stotožnili, informuje portál Independent.

Stovky odkazov

„Napadlo mi, že by sa mohli stretnúť desiatky žien s podobným osudom, ktoré by sa obliekli do dúhových farieb a odfotili by sa spoločne s detičkami, ktoré sú pre nich zázrakom." povedala Ashley pre Independent.

Mamičky aj s detičkami sa obliekli do dúhových farieb — Foto: Facebook/Ashley Sargent Photography, LLC

Na fotenie prišlo viac ako štyridsať mamičiek, ktoré sa obliekli do ich obľúbenej farby. Každá jedna držala v ruke farebný balón, ktorý symbolizoval ich stratu. Fotografka po fotení poprosila každú ženu, aby sa s ňou podelila o svoj príbeh, ktorý následne pridala ku každej fotke.

Po uverejnení fotografií obdržala Ashley stovky odkazov, kde jej ostatné ženy ďakujú za príbehy plné emócií, ktoré prinášajú ostatným ľuďom nádej v lepšiu budúcnosť.

Dojímavé fotenie malo pozitívny vplyv nie len pre zúčastnené mamičky, ale aj pre verejnosť — Foto: Facebook/Ashley Sargent Photography, LLC

Pozitívny vplyv na všetkých

Fotenie malo pozitívny vplyv aj na zúčastnené ženy. „Myslím si, že každá jedna bola rada, že môže vyjadriť emócie spojené so stratou dieťatka. Jedna zo žien mi povedala, že ľudia si myslia, že keď matka potratí, má sa s tým vysporiadať a ísť ďalej, hoci táto emócia a strata v nej zostane navždy," rozpráva Ashley svoje zážitky z fotenia.

Za túto príležitosť bola vďačná aj ďalšia matka, keďže o svojich pocitoch od potratu prehovorila prvýkrát. Projekt Ashley mal pozitívny dopad aj na ostatné mamičky, ktoré sa fotenia nezúčastnili, a poslala tak krásny a dojímavý odkaz do celého sveta.