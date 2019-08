TASR

Dnes o 09:37 čítanie na minútu 0 zdieľaní Vodný slalom: Slovákov čakajú súboje o OH, Giertl hovorí o tvrdých, no spravodlivých normách

V druhej fáze sa začne súboj o nominácie na budúcoročné olympijské hry v Tokiu.

Na snímke slovenská vodná slalomárka Soňa Stanovská na trati kategórie K1 junioriek počas finálovej jazdy Majstrovstiev Európy juniorov a do 23 rokov v kanoistike na divokej vode - vodnom slalome v Čunove 19. augusta 2018. — Foto: TASR/Michal Svítok

Bratislava 8. augusta (TASR) - Slovenskí vodnoslalomári majú za sebou polovicu sezóny, to najdôležitejšie ich však ešte len čaká. Interná kvalifikácia odštartuje na 4. podujatí Svetového pohára v Markkleebergu (30. augusta - 1. septembra), pokračovať bude finálovými pretekmi SP v Prahe (6.-8. septembra) a vyvrcholí na MS v španielskom La Seu d'Urgell.

Každý zo Slovákov uprednostnil iný štýl prípravy. Niektorí sa zúčastnia na víkendových pretekoch Slovak Open v bratislavskom Čunove, ktoré budú zároveň finále Európskeho pohára.

„Každý sa pripravoval individuálne. Minulý týždeň sa gro reprezentantov predstavilo na pretekoch v pražskej Troji, kde bude aj finále SP. Každý si však prípravu zvolil podľa seba, niektorí sú už v Nemecku, iní trénujú v Liptovskom Mikuláši. Dobré je, že hoci boli menšie problémy, všetci sú zdravotne v poriadku," povedal vo štvrtok slovenským novinárom športový riaditeľ slalomárov Lukáš Giertl.

Kvalifikačné normy sú tvrdé, no spravodlivé. „Samozrejme, na olympiádu sa môže dostať iba najlepší. Všetci majú rovnaké podmienky a dúfam, že to prebehne v duchu fair play. Myslím si, že je to najspravodlivejšie riešenie, vždy je lepšie, keď sa rozhodne na pretekoch a nie od stola," dodal Giertl.

S modelom kvalifikácie súhlasí aj Soňa Stanovská, ktorá vôbec prvýkrát zabojuje o nomináciu na OH. „V porovnaní s inými odvetviami je najlepší. Rozprávala som sa o tom aj s inými športovcami." Aj pre ňu je Tokio priorita, nárast tlaku nepociťuje.

„Celú sezónu som mala viac-menej prípravné preteky, pretože som si povedala, že radšej pôjdem na olympiádu ako majstrovstvá sveta. Zatiaľ som uvoľnená, takže uvidíme, ako to vyjde. Myslím si, rozhodujúca bude psychika, nielen u mňa, ale aj u ostatných," uviedla Stanovská.

Na rozdiel od kolegýň sa predstaví iba v C1. V Tokiu budú mať kanoistky celkovú premiéru, keď po OH 2016 nahradili v programe mužské deblkanoe. „V kajaku nemôžem byť, pretože som v nominácii obsadila až tretie miesto, keďže Jana Dukátová bola prednominovaná," vysvetlila Stanovská.